Adobe Spark Post permette di trasformare immagini e testi in creazioni grafiche

Adobe annuncia Project Rush - lancia Spark Post beta per Android e aggiorna Lightroom CC e Adobe XD : Adobe ha annunciato il lancio di Project Rush, un nuovo editor video che riprende le funzionalità di strumenti professionali e li combina in un'unica soluzione L'articolo Adobe annuncia Project Rush, lancia Spark Post beta per Android e aggiorna Lightroom CC e Adobe XD proviene da TuttoAndroid.