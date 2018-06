Adidas presenta Ultraboost Parley Deep Ocean Blue per contrastare l’inquinamento degli

sportfair

: adidas presenta le Ultraboost Parley Deep Ocean Blue. Segni particolari: coscienza ambientalista. ?? - runlovers : adidas presenta le Ultraboost Parley Deep Ocean Blue. Segni particolari: coscienza ambientalista. ?? - TheSportsWear : RT @Run4Food_Italia: ADIDAS PRESENTA ULTRABOOST PARLEY DEEP OCEAN BLUE, LA SCARPA DEDICATA ALLA SERIE DI EVENTI GLOBALI “RUN FOR THE OCEANS… - Run4Food_Italia : ADIDAS PRESENTA ULTRABOOST PARLEY DEEP OCEAN BLUE, LA SCARPA DEDICATA ALLA SERIE DI EVENTI GLOBALI “RUN FOR THE OCE… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018)è la scarpa ufficiale dedicata a “Run For Thes 2018”, la più grande serie di eventi globali firmatache permette alle comunità di runner diRunning efor thes hannotonella nuova colorazione, ispirata alla fossa delle Marianne: un riferimento per nulla casuale, visto che si tratta del punto più profondoi di tutto il mondo, in cui arrivano ad annidarsi dannosi rifiuti plastici come i sacchetti monouso. La nuova silhouette sarà la scarpa ufficiale di Run For Thes 2018, l’evento globale di running ideato daperi, che si terrà dall’8 giugno all’8 luglio. Dal 2015, #supportanei suoi programmi di comunicazione e sensibilizzazione, sviluppando parallelamente innovazioni ...