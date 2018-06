“Abbiamo ceduto Fabian Ruiz” | l’annuncio del tecnico del Betis | il Napoli pronto ad

sportfair

(Di mercoledì 20 giugno 2018)Ruiz in procinto di firmare con il, ilSiviglia ha di fatto annunciato l’addio del centrocampista per bocca delSetien “Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Parole e musica dell’allenatore delSiviglia, Quique Setién, rilasciate ad un programma radiofonico spagnolo. Ildel club spagnolo getta dunque la spugna, ammettendo che la cessione del centrocampista è imminente. Come noto,Ruiz è vicinissimo aled oggi si trovava nella città partenopea per una visita. Non una normale vacanza, dato chediverrà probabilmente la sua nuova città. L'articolo “AbbiamoRuiz”, l’annuncio deldel: ilad ufficializzare ...