A Bolzano è spuntato un austriaco che si sta comprando mezza città | sul Fatto in edicola

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Torna domani, giovedì, “A Casa Vostra“, il reportage di quattro pagine che ilQuotidiano dedica alled’Italia. Questa volta Ferruccio Sansa ha scritto un’inchiesta su. Unada sempre ai vertici per qualità della vita, per civiltà, per tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ma negli ultimi tempista cambiando faccia: dall’Austria èRené Benko, quarantenne rampante che in pochi anni ha accumulato un patrimonio di quattro miliardi. Benko ha deciso di investire nel capoluogo altoatesino la bellezza di 700 milioni in operazioni immobiliari che incideranno profondamente sul panorama e sull’identità della. A cominciare dal Welther Park, in pieno centro, a pochi passi dal Duomo, dove sorgeranno palazzi, alberghi e soprattutto un contestatissimo outlet con centinaia di posti auto. Ma Benko non si ferma qui: ...