A 96 anni chiede il divorzio dalla moglie 55 Il motivo è il pezzo forte della storia

Alberto Fortis - 40 anni dopo Milano - Vincenzo e i romani 'Ora sono loro a chiedermela' - Musica - Spettacoli : Alberto Fortys. Il gioco di parole è piaciuto al cantautore, quando ha dovuto scegliere come celebrare il quarantesimo anniversario del disco d'esordio e che porta il suo nome. Uno dei debutti più ...

Ilva - Di Maio : “Mi si chiede di risolvere in 15 giorni questione rinviata per 6 anni. Non abbiamo superpoteri” : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e per lo Sviluppo economico, prende tempo sull’Ilva, dopo aver incontrato sia le associazioni ambientaliste che rivendicano la chiusura, sia gli acquirenti di Arcelor Mittal. “Ho predisposto un approfondimento sul piano industriale, aziendale e ambientale. Nei prossimi giorni continueremo ad approfondire questo dossier consapevoli che ci sono delle scadenze“, ha rivendicato Di Maio, dopo il ...

Tentò di trafugare la salma di Enzo Ferrari : il pm chiede 20 anni per Mereu : Il malavitoso era capobanda di un'organizzazione che si dedicava a traffico di droga e di armi fra la Sardegna e l'Emilia Romagna

Ostia : aggressione a giornalista - pm chiede 8 anni e 9 mesi per Spada : Incalzato dalle domande aggredì Daniele Piervincenti con una testata al volto e prese a maganellate l'operatore di ripresa. E' accusato, con il suo guardaspalla, di lesioni e violenza privata ...

Roberto Spada usò metodi mafiosi : il pm chiede 8 anni e 9 mesi per l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi a Ostia : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto vanno condannati per aver agito come boss nel pestaggio al giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , e al suo operatore. La procura ha ...

Ostia - la procura chiede di condannare Spada a 8 anni e 9 mesi per l’aggressione al giornalista di Nemo : Otto anni e nove mesi per la testata che ruppe il naso al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi. È la richiesta avanzata dalla procura di Roma nei confroni di Roberto Spada che il 7 novembre scorso ad Ostia aggredì l’inviato della trasmissione Nemo e il suo cameraman, Edoardo Anselmi. Un’analoga richiesta di pena è stata sollecitata dal pm Giovanni Musarò per Ruben Nelson Del Puerto, guardaspalla di Spada. I due sono accusati ...

VILLA LITERNO - Giovane donna di 23 anni ospite di una struttura richiedenti asilo nasconde cocaina ed eroina - arrestata dai carabinieri : 18:24:59 VILLA LITERNO. I carabinieri della Stazione di Grazzanise, in VILLA LITERNO, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ...

Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano/ Il pm chiede 3 anni di carcere ai responsabili : Violenze all’asilo nido Baby World Bicocca di Milano: il pubblico ministero chiede 3 anni di carcere a due dei quattro responsabili delle Violenze nei confronti dei bambini piccolissimi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Violenze su bimbi in un asilo di Milano - pm chiede 3 anni di carcere - : Quattro persone sono accusate a vario titolo dei reati di maltrattamenti, lesioni, sequestro di persona e abuso dei mezzi di correzione. Richiesta di detenzione solo per 2 imputati: l'ex coordinatrice ...

Milano - per la truffa dei fondi pm chiede 6 anni per ex assessore : “Banchetto a cui tutti hanno partecipato” : “Questa indagine è la presentazione di un banchetto a cui hanno partecipato” pubblici ufficiali “che tutto hanno divorato” pensando che “si può trangugiare tutto, che tutto si possa fare e che si possa usare come si vuole il denaro pubblico”. Lo ha detto durante la requisitoria il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che ha chiesto 6 anni di carcere per Mariolina Moioli, ex assessore alla Famiglia ...

Scopre un tradimento del marito avvenuto 50 anni fa e chiede il divorzio dopo 70 anni di matrimonio : Lui la tradisce, lei chiede il divorzio. Una storia come tante, se non fosse stato che il tradimento risale al 1966 e Francesca, 92 anni, vuole divorziare dal marito Angelo, 96 anni, oggi, dopo settanta anni di matrimonio. A raccontare la storia è la Gazzetta di Modena, che spiega che la signora Francesca, mentre scavava tra i ricordi nella casa di famiglia in provincia di Caserta, ha trovato una lettera in cui, il marito, allora 42enne, ...

Il sequestro della modella a Milano - la procura chiede 16 anni e 8 mesi : E' la pena che il pm ritiene giusta per Lucasz Herba, autore del rapimento di Chloe Ayling, l'11 luglio dello scorso anno