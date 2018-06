Zaino con 4mila euro | ai ragazzi che lo hanno restituito spetta per legge una ricompensa

Gli rubano Zaino con droga - arrestato : ANSA, - BOLOGNA, 13 GIU - Derubato, uno studente bolognese 19enne ha inseguito il ladro e recuperato il maltolto, ma l'epilogo è stato il proprio arresto. Nello zaino la Polizia ha trovato 30 g. di ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar sbarca con uno Zaino dorato che ritrae i volti della sua famiglia : Golden boy, di nome e di fatto: Neymar sbarca in Russia e lo fa come al solito senza passare inosservato. Questa volta l'attaccante del Paris Saint-Germain si fa notare per uno zaino dorato sul quale ...

Milano : in Centrale con 600 grammi di marijuana nello Zaino - arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un cittadino nigeriano di 27 anni è stato arrestato in Stazione Centrale a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato dalla polizia ferroviaria nell'area biglietteria, mentre discuteva animatamente con un cittadino del Gambi

Cade su un sentiero e si ferisce con il coltello da cucina che aveva nello Zaino : Montemurlo , Prato, , 30 aprile 2018 - E' inciampato ed è scivolato mentre camminava su un sentiero: ferito un uomo di 34 anni di Montemurlo , Prato, . L'incidente è avvenuto sotto il Passo di Croce ...

Scende dal treno e scorda lo Zaino con 1 chilo di droga : si rivolge alla Polfer Video

Piquadro presenta lo Zaino connesso : Zaini e trolley che si rendono riconoscibili e acquistano intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi: ecco l’Internet of Things secondo Piquadro. Il marchio italiano di prodotti tech-design per i business traveller porta alla mostra Smart City: Materials, Technologies & People il meglio della sua concreta innovazione. Durante il Fuorisalone, Piquadro porta al Superstudio Più suoi ultimi prodotti dotati di ...

Dimentica lo Zaino con un chilo di marijuana in treno - chiede aiuto alla Polfer. Arrestato : Si scorda lo zaino con un chilo di marijuana in treno e si rivolge alla Polfer per recuperarlo. Un 26enne nigeriano è stato Arrestato in un'operazione congiunta tra polizia ferroviaria di Foligno e Fabriano e della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona. Dopo essere sceso a Foligno dal treno proveniente da Roma si è rivolto alla Polfer per recuperare il bagaglio, ritrovato sul convoglio, alla stazione ...