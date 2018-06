WWE – Licenziato Big Cass! Nel comunicato ufficiale però spunta un dettaglio particolare

sportfair

: Big Cas Big Cass licenziato dalla WWE - Tuttowrestling : Big Cas Big Cass licenziato dalla WWE - AwesomeLuca1900 : UFFICIALE: La WWE ha licenziato BIG CASS!: - Zona_Wrestling : #WWE CLAMOROSO IN WWE: Licenziato Big Cass! - -

(Di martedì 19 giugno 2018) La WWE haBig Cass. Nel, rilasciato dalla federazione, manca la classica formula di addio: possibile una grave rottura dei rapporti? A due giorni dal suo ultimo match, combattuto e perso a Money in the Bank contro Daniel Bryan, Big Cass è statodalla WWE. Una notizia incredibile, capace di cogliere di sorpresa l’intero WWE Universe. Il gigante, tornato da un lungo infortunio, sembrava essere una delle superstar su cui costruire il futuro della compagnia ed incontrava i favori della dirigenza. Nel recente passato, dei rumor legati a delle decisioni prese autonomamente ‘sul ring’, in disaccordo con il booking previsto, avevano messo in luce diverse falle nel rapporto fra William Morrissey (il suo vero nome) e addirittura Mr. McMahon. Nel messaggio di addio della federazione “la WWE ha trovato l’accordo per il rilascio di Big Cass”, i fan ...