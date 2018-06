Volvo Cars a tutta sostenibilità

Volvo Cars s’impegna per l’ambiente : il 25% di plastica riciclata in ogni vettura nuova a partire dal 2025 : Volvo Cars si differenzia e punta all’utilizzo sulle proprie vetture del 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha annunciato oggi l’ambiziosa intenzione di adoperarsi affinché, a partire dal 2025, almeno il 25% della plastica utilizzata per la realizzazione di ogni nuova Volvo sia ricavato da materiale di riciclo. Volvo Cars ha inoltre esortato i fornitori ...

Volvo Cars e Polestar lanciano Polestar Engineered - la nuova linea di auto elettrificate ad alte prestazioni : Polestar Engineered, la svolta elettrice di Volvo Cars e Polestar Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, è in procinto di lanciare una nuova linea ottimizzata di vetture elettrificate ad elevate prestazioni, denominata Polestar Engineered e sviluppata specificamente per le sue nuove auto ibride plug-in della Serie 60 con motore T8 Twin Engine. L’annuncio arriva una settimana prima della presentazione della nuova ...

Auto – Volvo Cars si focalizza su nuovi modi di presentare auto e servizi ai consumatori : Volvo Cars rivolge la sua attenzione ai consumatori, ecco le novità apportate ad auto e servizi Volvo Cars, Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, continuerà a differenziare la propria azione rispetto ai tradizionali eventi del mondo automobilistico per focalizzarsi su attività realizzate su misura per lanciare e presentare agli operatori dell’informazione e al pubblico le nuove auto, le tecnologie e i servizi del futuro. Lo ...

Volvo Cars e il Gruppo Volvo cedono la proprietà della Volvo Ocean Race : Niente più Volvo Ocean Race per Volvo Cars e Gruppo Volvo che cedono la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L Dopo aver gestito la Volvo Ocean Race con successo per 20 anni, Volvo Cars e Volvo Group hanno preso la decisione di cederne la proprietà ad Atlant Ocean Racing Spain S.L, società affiliata ad alcune delle organizzazioni che fanno attualmente parte del team di gestione della regata Oceanica. “Dopo 20 anni riteniamo sia giunto il ...

Volvo Cars Italia consegna una XC40 a Luciano Spalletti : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti aveva gia' ricevuto una XC60 al momento dell'annuncio del rinnovo della collaborazione fra Volvo Car Italia e la società nerazzurra, lo...