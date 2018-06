Volley | A2 Maschile | Spoleto si riprende Roberto Festi

Volley : A2 Maschile - Festi ritorna a giocare a Spoleto : Spoleto , TERNI, - Roberto Festi torna a Spoleto . Il centralone nativo di Trento, grande protagonista della stagione 2016/2017 in maglia olearia, torna a vestirsi di gialloblu dopo la parentesi della ...

Volley : A2 Maschile - Pulcini vice Marchiani a Grottazzolina : ... conciliare lo studio con lo sport gli riesce bene: LE PAROLE DI GIANMARCO Pulcini- ' Finora sono sempre riuscito a trovare un equilibrio tra sport e studio, con buoni risultati e togliendomi anche ...

Campionato Italiano di Sitting Volley - l’Apd Fonte Roma Eur si aggiudica il tricolore maschile : Al termine di una intensa due giorni di gare, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile di Sitting Volley Si sono concluse a Pisa le finali della seconda edizione del Campionato Italiano di Sitting Volley. Al termine di un’intensa due giorni di gare, svoltesi al Centro Sportivo Dream, l’Apd Fonte Roma Eur si è aggiudicata il tricolore maschile, battendo in finale i campioni uscenti dell ‘Asd Pallavolo ...

Italia Australia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Volley - Nations league maschile) : diretta Italia Australia info Streaming video e tv del terzo e ultimo impegno della nazionale azzurra a Seul per la Nations league di volley maschile.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:00:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Reggio Emilia risolve la crisi tecnica con Mastrangelo : Mastrangelo ha iniziato la sua carriera nel '94 come Assistente Allenatore per la formazione dell' ASPC Gioia del Colle e da allora ha ormai macinato un'esperienza ventennale nel mondo della ...

Volley : A2 Maschile - il talento Garofolo al servizio di Rosichini : POTENZA PICENA , MACERATA, - Nel quadro della politica dei giovani, che ha già pagato in passato, la GoldenPlast Potenza Picena ha ingaggiato Fabrizio Garofolo, ventenne proveniente dalla Materdomini.it Castellana Grotte cosiderato uno dei ...

Volley : A2 Maschile - Giuseppe Ottaviani giocherà a Spoleto : Spoleto , PERUGIA, - La Monini Spolet o rinforza il reparto dei posti 4 ingaggiando Giuseppe Ottaviani, schiacciatore alla quinta stagione consecutiva in A2 che lascia dopo un solo anno Ortona per ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia vince sulla Cina - il riassunto della partita : La Volleyball Nations League giunta al quarto round vede trionfare l’Italia sulla Cina, il resoconto della partita Comincia con una vittoria (la sesta) il cammino dell’Italia nel quarto round di Volleyball Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Nel primo match di giornata Lanza e compagni hanno avuto ragione della Cina con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17) al termine di una gara non particolarmente ...

Volleyball Nations League Maschile – Tutto pronto per il 4° round : le sensazioni di Parodi : Volleyball Nations League Maschile: domani al via il quarto round, Parodi presenta il week end di gare Giorno di vigilia per il gruppo azzurro che da domani, nella capitale della Corea del Sud, sarà impegnata nel suo quarto round di Volleyball Nations League contro Cina, padroni di casa e Australia. Un week end che rappresenta uno spartiacque per il cammino degli azzurri verso la Final Six; il gruppo di Blengini dovrà, infatti, necessariamente ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia si prepara al quarto weekend : Volleyball Nations League Maschile: L’Italia a Seoul al lavoro in vista delle sfide del quarto weekend con i padroni di casa, la Cina e l’Australia Un paio di giorni di lavoro effettivo nella capitale coreana per la Nazionale Italiana che nel week end sarà impegnata nel quarto week end di Volleyball Nations League contro i padroni di casa, la Cina e l’Australia. Il gruppo allenato da Blengini, al quale ieri si è aggregato Michele ...

Volley : A2 Maschile - Alessandro Preti è un giocatore di Cantù : CANTU' , COMO, -La Pool Libertas Cantù ha annunciato il secondo colpo in entrata dopo il regista Albertini . Si tratta in realtà di un ritorno. Dopo due stagioni ad alto livello, di cui la seconda tra ...

Volley : A2 Maschile - si separano le strade di Held e Reggio Emilia : Reggio Emilia- Si separano e strade della Conad Reggio Emilia e di Henk Jan Held . La società reggiana ed il tecnico, stando al comunicato diffususo dal club, non hanno trovato una linea comune in ...