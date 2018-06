Virginia Raggi e le mazzette degli onesti | per la sindaca finire il mandato sarebbe un

Stadio Roma - Raggi sentita ancora dai pm. Bonafede : 'presentai Lanzalone ma fu Virginia a sceglierlo' : La sindaca della capitale è tornata nuovamente in Procura per essere sentita sul ruolo dell'ex-presidente Acea nell'inchiesta che ha portato a 9 arresti -

Stadio della Roma - il contratto fantasma che inguaia Virginia Raggi : con Luca Lanzalone... : ... un documento interno del Comune di Roma riporta il caso-Lanzalone nel punto esatto dal quale il M5s sta cercando di allontanarlo, ossia la piena responsabilità politica, e amministrativa, di ...

Dalla chat di Virginia Raggi il ruolo di Luca Lanzalone in tutti i dossier caldi di Roma : Per le "situazioni esplosive" chiedere a Luca Lanzalone, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. L'ex superconsulente del M5S in Campidoglio approdato alla presidenza di Acea fino alle dimissioni dopo l'arresto nell'inchiesta sullo Stadio della Roma, insieme ai due colonnelli di M5S, erano le persone a cui rivolgersi quando la situazione sui dossier più caldi di Roma si complicava."Porta tutto a Lanzalone", "chiediamo aiuto a Fraccaro e ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi coinvolge Alfonso Bonafede : il crollo davanti ai giudici : In gergo militare si chiama 'fuoco amico' . E' quando un tuo compagno ti spara contro, per errore. Ma in politica può avere un altro senso: scaricabarile . E' quello che ha fatto ieri alla procura di Roma la sindaca Virginia Raggi, dalla quale i pm volevano sapere come fosse nato il rapporto tra lei e ...

Nuovo Stadio Roma : Virginia Raggi convocata in Procura : Virginia Raggi convocata in Procura nell’ambito dell’inchiesta sul Nuovo Stadio della Roma. Il sindaco della capitale sarà audito dai magistrati nel pomeriggio di oggi come persona informata sui fatti.Secondo quanto trapela da ambienti investigativi i pm vorrebbero approfondire come sono state gestite le trattative sull'iter del progetto del Nuovo Stadio della Roma che sarebbe dovuto sorgere a Tor di Valle.Raggi sarà sentita come teste sulle ...

Virginia Raggi ‘attaccata perché donna’? La sindaca ha ragione e torto : “C’è un accanimento mediatico perché sono donna, sono del Movimento 5 Stelle, sono scomoda ma non sono lo sfogatoio d’Italia e questo accanimento deve finire”. In un’intervista rilasciata ieri sera a Porta a Porta, la sindaca Virginia Raggi ha commentato “l’oltRaggioso accanimento mediatico” per l’inchiesta sullo Stadio di Roma, definito sulla stampa come “sistema Raggi”. Virgina Raggi ha ragione, Virginia Raggi ha torto. Ha ragione ...