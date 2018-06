Vieste - agguato in campagna : ucciso un 22enne - : Secondo le prime ipotesi, l'episodio è legato alla guerra di mafia per il controllo del territorio. La vittima era vicina al clan di Perna. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche un 32enne

Foggia - agguato a Vieste : ucciso uomo vicino al clan Perna. È il terzo omicidio nel 2018 nella guerra del Gargano : Lo hanno raggiunto in campagna mentre era con un amico e lo hanno freddato a colpi di arma da fuoco. terzo omicidio dall’inizio dell’anno a Vieste, nel Foggiano, dove due clan della mafia garganica continuano a fronteggiarsi per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti in arrivo dall’Albania sulle coste del promontorio, miccia della guerra che lo scorso anno ha lasciato 17 persone sull’asfalto. La ...

Vieste - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov/ Agguato è risposta all'omicidio del boss Notarangelo? : Omicidio a Vieste, ucciso 25enne a colpi d’arma da fuoco: Antonio Fabbiano era legato al clan di Raduano. Assassinato nella notte vicino alla sua abitazione in via Tripoli(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo traffico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...

Vieste - riesplode la guerra tra clan : morto in un agguato in strada ragazzo di 25 anni : Antonio Fabbiano è stato ucciso ieri con colpi di fucile al torace e all'addome: si ritiene che il delitto sia maturato nell'ambito di una guerra tra bande criminali.Continua a leggere

Agguato a Vieste. Ucciso Antonio Fabbiano di 25 anni : Si torna a sparare a Vieste nel Foggiano. Antonio Fabbiano, 25 anni, è rimasto vittima di un Agguato a colpi

Vieste. Agguato - ucciso un 25enne : Vieste. Agguato, ucciso un 25enne – Agguato a Vieste, nel Gargano: un giovane di 25 anni è morto nella notte dopo essere stato raggiunto mercoledì sera da alcuni colpi di pistola. Antonio Fabbiano, questo il nome della vittima, era stato colpito all’addome, al torace e a una spalla. Ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, le sue condizioni erano apparse subito gravi. L’Agguato è ...