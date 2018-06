wired

: Ludopatia, Oms riconosce la dipendenza da videogame come malattia mentale - fattoquotidiano : Ludopatia, Oms riconosce la dipendenza da videogame come malattia mentale - Agenzia_Ansa : La dipendenza da videogame è malattia mentale #psichiatria IL VIDEO - NutraceuticaIT : Videogame, la dipendenza da gioco è un disturbo mentale (ma stiamo calmi) -

(Di martedì 19 giugno 2018) Passare troppo tempo a giocare aipotrebbe essere un problema di salute. A riferirlo è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha appena inserito ladanella sua ultima e undicesima versione dell’International Classification of Diseases (Icd), la classificazione internazionale delle malattie, considerandola quindi ufficialmente come una patologia. Secondo gli esperti dell’Oms, inserire il “gaming disorder”, o “del”, come una malattia vera e propria aiuterà i governi, le famiglie e gli operatori sanitari a essere più attenti e pronti a identificarne i sintomi e a favorire il ricordo a terapie opportune. “L’Icd è un punto di riferimento globale in sanità, è la base per identificare trend e statistiche di salute in tutto il mondo e con le sue circa 55mila voci fornisce un linguaggio comune che ...