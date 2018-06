Videogame - la dipendenza da gioco è un disturbo mentale (ma stiamo calmi) : Passare troppo tempo a giocare ai Videogame potrebbe essere un problema di salute mentale. A riferirlo è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha appena inserito la dipendenza da Videogame nella sua ultima e undicesima versione dell’International Classification of Diseases (Icd), la classificazione internazionale delle malattie, considerandola quindi ufficialmente come una patologia. Secondo gli esperti ...

Ludopatia - Oms riconosce la dipendenza da Videogame come malattia mentale : La dipendenza da videogame, conosciuta anche come ‘gaming disorder’, è ufficialmente una malattia mentale. A scriverlo nero su bianco è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che l’ha inserita nell’ultimo aggiornamento dell’elenco di tutte le patologie, l’International classification of diseases (Icd). Un problema, quello delle ludopatie, di cui Il Fatto Quotidiano si è occupato nell’ultimo numero ...

