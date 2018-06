VIDEO Colombia-Giappone 1-2 | highlights Mondiali 2018 | Kagawa apre su rigore | Osako

oasport

: #Russia2018 #Mondiali I tifosi della #Colombia invadono la #PiazzaRossa: cori e balli aspettando il debutto contro… - tuttosport : #Russia2018 #Mondiali I tifosi della #Colombia invadono la #PiazzaRossa: cori e balli aspettando il debutto contro… - TheSongForZula : Ippon ! Chao Colombia - divinguarini : #ColombiaGiappone le immagini della vittoria nipponica @_SuperNews_ -

(Di martedì 19 giugno 2018) Le sorprese non si fermano aidi calcio in Russia. Ilè infatti riuscito nell’impresa di battere 2-1 lanella prima partita del Gruppo H. I nipponici vanno subito in vantaggio dopo 3’ con iltrasformato da, per il fallo di Carlos Sanchez, che viene espulso e lascia i sudamericani in dieci uomini. Al 39’ Quintero su punizione pareggia i conti, ma nel finale i nipponici tornano avanti con la rete decisiva dial 73′ su calcio d’angolo. Andiamo quindi a rivivere la partita con gli1-2 CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO alessandro.farina@oasport.it Twitter: @Alefarina18 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: mooinblack shutterstock