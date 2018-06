Video Belgio Panama 3-0 | highlights | gol e tabellino della partita Mondiali 2018

Video Mertens - che gol contro Panama! L’attaccante del Napoli trascina il Belgio : Il Belgio ha vinto 3-0 nell’esordio ai Mondiali contro Panama: il difficile contro i centroamericani è stato sbloccare il risultato. Dopo i primi 45′ chiusi sullo 0-0, ci ha pensato Dries Mertens, con un’autentica magia a spaccare la partita. Nel VIDEO potete gustare la prodezza balistica del calciatore belga. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

Belgio-Panama - capolavoro di Mertens : il napoletano sblocca la gara con un “golazo” [Video] : Dries Mertens ha messo a segno una rete favolosa, Belgio in difficoltà nello sbloccare la gara, ma il folletto ha risolto gli indugi con un gran gol Dries Mertens ancora una volta protagonista. Il calciatore del Napoli ha sbloccato la gara d’esordio della sua Nazionale contro Panama, con un gol davvero fantastico. Il Belgio, alla prima a Russia 2018, stava trovando difficoltà nello scardinare la difesa avversaria, il tutto sino al geniale ...

