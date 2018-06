Viaggi & Turismo | Air Malta presenta il nuovo Airbus A320neo dipinto con i personaggi

Viaggi & Turismo - nel cuore verde del mondo : un’esperienza unica per conoscere da vicino gli indigeni Xixuaù : Un ambiente naturale unico che in un solo ettaro conserva dalle 40 alle 300 specie di alberi; la foresta Amazzonica, estesa per 6,7 milioni di chilometri quadrati, rappresenta senza dubbio il polmone naturale del pianeta, uno dei luoghi con il patrimonio naturale tra i più ricchi in biodiversità, ospitando il 10% di tutte le specie animali e vegetali conosciute al mondo. Lo scorso 6 giugno 2018, nella giornata mondiale dell’ambiente, 581.000 ...

Viaggi & Turismo - Thailandia : il tour si fa in mountain bike : Viaggiare in bicicletta su una delle strade panoramiche più belle del mondo, cogliendo profumi e colori con un’intensità impossibile da ottenere spostandosi con altri mezzi, e la soddisfazione di mete conquistate – è il caso di dirlo – con un impegno personale molto concreto. Il nuovissimo itinerario presentato da Kibotours, tour operator specialista in Sud Est Asiatico, è dedicato agli appassionati della mountain bike, e richiede una buona ...

Viaggi & Turismo : 10 destinazioni all’insegna del benessere e della cura di sé : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi le migliori destinazioni a livello mondiale per un Viaggio all’insegna del benessere. Le mete in cui i Viaggiatori possono rilassarsi e concentrarsi su benessere, cura di sé, yoga e meditazione sono state individuate sulla base della quantità di termini di ricerca correlati a questo tipo di vacanza su TripAdvisor. Il Turismo wellness è un trend in ascesa ed ...

Viaggi & Turismo - Sardegna : in vacanza nell’isola delle meraviglie : Una vera e propria isola dei tesori, la Sardegna: mare splendido e natura allo stato puro, che incanta con le sue tante diverse anime. Senza dubbio la destinazione perfetta per una vacanza in stile mediterraneo, da godersi in una lunga estate di meraviglia. Wonderful Sardinia è il portale in cui trovare la struttura ideale per il soggiorno che avete in mente, con i suoi tanti resort e hotel selezionati secondo criteri di eccellenza. Perché ...

Viaggi & Turismo : dove ammirare il cielo e scorgere le stelle cadenti nella magica notte di San Lorenzo : Sogni d’amore, desideri segreti, speranze riposte nel cuore, riuscendo a cogliere nel cielo la scia luminosa di una stella cadente si trattiene per un attimo il respiro, e il pensiero vola in un istante alla magia, al potere di trasformarli in realtà. La notte di San Lorenzo, e le limpide serate d’agosto in genere, ci avvicinano agli astri e al celebre sciame delle Perseidi, che ogni anno rinnova il suo appuntamento con noi. Ma dove recarsi per ...

Viaggi & Turismo : Singapore Food Festival - alla scoperta dei sapori autentici della cucina asiatica : Dal 13 al 29 luglio Singapore ospita la nuova edizione del Singapore Food Festival: cultura locale, tradizione e cucina contemporanea si uniscono per dare vita ad una manifestazione culinaria unica. Questo Festival annuale celebra il meglio della cucina asiatica, ponendo l’attenzione sui sapori tradizionali e autentici, ma anche sulla cucina moderna e sull’arte ispirata al cibo, facendo immergere i visitatori nel gustoso panorama culinario ...

Viaggi & Turismo - ristoranti : ecco i fattori che incidono sulla scelta dei consumatori : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del sondaggio “fattori che influenzano le decisioni dei clienti” volto a comprendere il ruolo delle recensioni online nel processo di scelta di un ristorante da parte dei consumatori. L’indagine, che ha analizzato le abitudini dei consumatori che mangiano fuori casa attraverso un panel composto da oltre 9.500 persone provenienti da Italia, ...

Viaggi & Turismo - Grosseto : Montebelli - vacanza doppia al mare e in campagna : Un’idea plus che unisce il piacere di un soggiorno al mare con la tranquillità (e la gioia bionaturalistica!) di una vacanza in campagna: Montebelli AgriTurismo e Country Hotel di Caldana (GR). Nel mese di giugno la camere doppia con la prima colazione è proposta a partire da 149 euro a notte, i bambini fino a 6 anni soggiornano gratuitamente (con pernottamento e prima colazione), dai 7 ai 12 anni sono richiesti 20 euro al giorno, per i maggiori ...

Viaggi & Turismo : Poggio Moiano (RI) si trasforma in una tela d’artista con l’Infiorata : Ancora pochi giorni e un intero paese si trasformerà in una tela d’artista. Rose, gerani, garofani, ginestre, calendule, agapanti e foglie diventeranno la “tavolozza” dei colori, e a fare il resto sarà il sapiente lavoro dei maestri infioratori. A Poggio Moiano tutto è pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno: quello con l’Infiorata del Sacro Cuore, che da giovedì 28 giugno a domenica 1 luglio tornerà a fondere sapientemente natura e ...

Viaggi & Turismo : Città della Pieve diventa un quadro floreale : I fiori sono colori, profumi, bellezza, ma nello splendido borgo di Città della Pieve i fiori saranno anche un gustosissimo piatto da assaporare in modi diversi in occasione della 53esima edizione dell’Infiorata, organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga. Arte, storia e antiche tradizioni, un mix irresistibile che ogni anno dà vita a uno spettacolo di incomparabile bellezza. Da Porta ...

Viaggi & Turismo - Constance Ephelia : tutti i colori della natura delle Seychelles : Blu, verde, rosa e bianco sono i colori dell’estate al Constance Ephelia, resort 5 stelle situato in una posizione invidiabile su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé alle Seychelles, con vista sul parco nazionale marino di Port Launay. Blu come l’Oceano e le sue innumerevoli sfumature, dove immergersi per ristorare corpo e anima. L’acqua è uno degli elementi dominanti di questo luogo unico, dove nuotare o praticare uno dei tanti ...

Viaggi & Turismo : weekend magico con mamma e papà - esperienza unica al Castello di Gropparello (PC) : Di giorno le esplorazioni nei boschi con picnic sui prati e grandi avventure nel Parco delle Fiabe. Di notte, l’ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci notturni che vivono tra i boschi e le torri del maniero: queste e altre esperienze incantate diventano realtà con il weekend magico con mamma e papà al Castello di Gropparello (PC). Nell’era in cui i regali ai bambini si riducono generalmente al campo della tecnologia, il ...

Viaggi & Turismo : tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della Croazia : Un resort ecologico e biosostenibile, dove la natura è la regina incontrastata. Una penisola paradisiaca che si allunga nel mare della Croazia, lasciandosi alle spalle la cima del monte Velebit, tra le vette della Dalmazia. Il lusso di una vacanza tra architetture di prestigio, la più grande Spa croata, il più esteso hamam d’Europa, acque cristalline, un’oasi verde esclusiva. È il Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala, una meraviglia ...

Viaggi & Turismo - Crociere : sentirsi Robinson Crusoe per un giorno - ma con tutti i comfort e in buona compagnia : Quasi tutte le navi da crociera, soprattutto quelle che solcano le acque dei Caraibi, degli Emirati Arabi, o altre acque lontane, pianificano giornate di intera navigazione in cui i passeggeri possono godersi in tranquillità tutte le comodità e le attrazioni che ci sono a bordo; spesso però durante queste giornate di riposo la proposta è ancora più allettante: rilassarsi su un’affascinante isola deserta, proprio come quella di Robinson Crusoe, ...