Vespa World Days | a Belfast il grande raduno mondiale Migliaia gli appassionati da tutto

Vespa World Days 2018 – Conclusa ieri l’edizione di Belfast : Vespa Club da 37 nazioni e migliaia di Vespa in parata. Si sono conclusi ieri a Belfast i Vespa World Days 2018 e nel 2019 appuntamento in Ungheria Si è chiusa ieri a Belfast, in Irlanda del Nord, l’edizione 2018 dei Vespa World Days, il più importante raduno per gli appassionati di Vespa, che ogni anno chiama a raccolta i Vespa Club di tutto il mondo. La splendida capitale dell’Irlanda del Nord ha accolto più di tremila Vespe ufficialmente ...