Vertice Merkel - Macron | sostegno all' Italia sui migranti e fronte comune per riformare

Com’è andato l’incontro Conte – Merkel a Berlino prima del Vertice Ue : La cancelliera Angela Merkel ha incontrato ieri a Berlino il premier italiano Giuseppe Conte. In vista, il 28-29 giugno, il vertice del Consiglio europeo in cui la Ue ha da affrontare importanti questioni: “La posta in gioco per l’Europa è altissima – he detto il premier Conte – i temi dell’immigrazione e della governance economica dell’Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire ...

Immigrazione e bilancio dell'Eurozona : oggi il Vertice Merkel-Macron : I ministri francesi e tedeschi dell'Economia, Bruno Le Maire e Olaf Scholz, si sono incontrati più volte nelle ultime settimane, con 'oltre cinquanta ore di negoziati serrati' ricordano fonti ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: "La Germania intende collaborare molto strettamente con l'Italia, con la quale siamo perfettamente d'accordo sulla protezione delle frontiere esterne".Continua a leggere

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Vertice Italia-Germania, Angela Merkel: “Sui migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte: “O soluzioni o finisce Schengen” Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell’incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: “La Germania […] L'articolo Vertice ...

Vertice Italia-Germania - Merkel : “Collaboreremo sui migranti” | Conte : “Soluzioni Ue o stop a Schengen” : Vertice Italia-Germania, Merkel: “Collaboreremo sui migranti” | Conte: “Soluzioni Ue o stop a Schengen” Vertice Italia-Germania, Merkel: “Collaboreremo sui migranti” | Conte: “Soluzioni Ue o stop a Schengen” Continua a leggere L'articolo Vertice Italia-Germania, Merkel: “Collaboreremo sui migranti” | Conte: “Soluzioni Ue o stop a Schengen” proviene da NewsGo.

Fico 'L Ue sanzioni Orban se rifiuta le quote'. Oggi il Vertice Merkel-Conte : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, anche di flussi migratori, ...

Migranti - oggi Vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un Vertice speciale sui migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

Migranti : Merkel lavora a Vertice speciale con partner Ue? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Merkel lavora a Vertice speciale con partner Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Merkel vuole Vertice speciale : ANSA, - BERLINO, 17 GIU - Angela Merkel lavora a un vertice europeo speciale sui Migranti, con i paesi particolarmente esposti agli arrivi, come Italia, Grecia e Austria. L'obiettivo della cancelliera,...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Moavero : "Inaccettabili le accuse di Parigi" A rischio il Vertice Macron-Merkel-Conte : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit"

Aquarius - Tria annulla il viaggio a Parigi : a rischio Vertice Merkel-Macron-Conte : Il ministro dell'Economia avrebbe dovuto incontrare a Parigi il suo omologo francese, Bruno Le Maire, alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda dei migranti. Confermata invece la visita a Berlino ...