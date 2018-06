Ventura all' attacco | ' ' Sono inca***** nero! Non sarei andato ai Mondiali | Balotelli sì' '

Simona Ventura : "Ho detto stop alla chirurgia. Ora sto recuperando la mia espressività" : "Ho smesso con la chirurgia estetica, soprattutto in faccia", inizia così il lungo intervento di Simona Ventura a Belve, il programma su Nove.La conduttrice si è raccontata senza peli sulla lingua ed è tornata su un tema piuttosto caro ai vip: i ritocchini. Incalzata dalla giornalista, Simona Ventura ha confessato di aver smesso con la chirurgia due anni fa, quando ospite del Maurizio Costanzo Show, nel rivedersi, non ha più riconosciuto il suo ...

Simona Ventura - il clamoroso affondo alla Rai : "Oggi potrei essere direttore ma..." : Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è tra le protagoniste di “BELVE”, donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario...

E3 2018 : un lungo video gameplay di Hitman 2 mostra quello che dobbiamo aspettarci dalla nuova avVentura dell'Agente 47 : IO Interactive realizzerà un sequel per la famosa serie di Hitman, in uscita entro la fine dell'anno, come annunciato pochi giorni fa. A differenza del reboot, il nuovo gioco non sarà episodico e verrà rilasciato tutto in una volta.Tuttavia, questo è l'unico cambiamento che dovrebbe "preoccupare" i fan del gioco originale. Sembra, infatti, che il superlativo gameplay stealth e molte delle altre caratteristiche che hanno decretato il successo di ...

Ciclismo - disavVentura in allenamento per Carboni : il corridore della Bardiani investito da un’auto : Il corridore della Bardiani è stato investito da un’automobile durante un allenamento, fortunatamente gli esami hanno escluso fratture Brutta disavventura per Giovanni Carboni, investito da un’automobile durante l’allenamento di questa mattina che il corridore stava svolgendo nei pressi di Fano. L’atleta della Bardiani-CSF è stato colpito dalla ruota posteriore, che gli ha procurato lo schiacciamento del piede destro. ...

E3 2018 : la demo di Ghost of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avVentura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...

Andreas Muller dice addio ad Amici / I ringraziamenti nella finale fanno pensare alla fine dell'avVentura : Andreas Muller dice addio ad Amici, i ringraziamenti da parte del ballerino nella finale hanno fatto pensare subito a un suo addio al programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Roma : Bomba carta davanti alla chiesa di San BonaVentura : Roma – Si indaga sull’esplosione di una Bomba carta avvenuta ieri sera intorno alle 20.20 in via Cornelio Sisenna, davanti la chiesa di San Bonaventura, in zona Torrespaccata. Le indagini sono portate avanti dal commissariato di Polizia Casilino indaga. La dinamica L’ordigno artigianale e’ stato fatto esplodere sotto un’auto, risultata poi rubata. L’esplosione, avvertita anche nei quartieri limitrofi, ha ...

Strange Brigade : l'avVentura ambientata negli anni '30 di Rebellion tornerà a mostrarsi all'E3 2018 : Se siete tra i fan in attesa di Strange Brigade (avete già letto la nostra anteprima?) e vi state chiedendo quando sarete in grado di dare una nuova occhiata al suo gameplay, sembra che non dovrete aspettare ancora per molto. Come segnala Dualshockers, gli sviluppatori e publisher Rebellion Developments hanno rivelato che i giocatori torneranno a vedere in azione l'avventura ambientata negli anni '30 all'Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 ...

“Colpiti da escrementi marroni caduti dall’aereo” - la disavVentura degli automobilisti : Le autorità dell'aviazione civile canadese indagano sui "possibili detriti provenienti dagli aerei" dopo che diversi automobilisti hanno denunciato di essere stati inondati di liquido marrone maleodorante caduto dal cielo.Continua a leggere

Balla pure Maria De Filippi. Il miracolo di Alvaro Soler - e Simona Ventura - : Chi la segue da anni parla di 'evento storico'. Alla semifinale di Amici 17 anche la conduttrice Maria De Filippi è scesa in pista e si è scatenata in un ballo mai visto con Simona Ventura. A ...

Ventura : 'Io - tradito e deluso. Mai più una Nazionale - voglio allenare un club' : In uno sport di squadra non c'è mai una persona che da sola riesce a vincere e se non vince da sola, non può neppure perdere da sola", ha ammesso Ventura. Che ha poi aggiunto: "Contatti con squadre ...