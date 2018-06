Venezia | incendio auto a Porto Marghera | colonna visibile a chilometri

Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) - Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto

Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) – Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto vasche di contenimento, sviluppando fiamme, fumo e vapore. dopo il primo intervento della squadra di soccorso interno, i vigili del fuoco ...

Venezia : incidente e incendio pullman a Jesolo - ferito centauro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - Alle 9.05, i vigili del fuoco sono intervenuti in via La Bassa a Jesolo per una moto finita sotto un pullman. L’incidente ha innescato l’incendio del bus: ferito il centauro, salvi tutti i passeggeri. Gli occupanti sono tutti riusciti a scendere in tempo, prima dell’es

Venezia : incendio all’ex Alcoa di Porto Marghera : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – Alle 21.45 circa di domenica sera i vigili del fuoco sono intervenuti in località Fusina nella zona Industriale di Porto Marghera per il malfunzionamento di un forno per la lavorazione dell’alluminio. I pompieri accorsi da Mestre con tre squadre, coordinate da un funzionario, hanno messo in sicurezza l’impianto dove è fuoriuscito dell’alluminio fuso, che ha provocato un principio ...

Roma - principio di incendio su bus a Piazza Venezia : Fumo su bus della linea 46. A via Fori Imperiali scatta l'allarme. Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016

Roma - bus Atac a fuoco a piazza Venezia/ Ultime notizie : principio di incendio causato da corto circuito : Roma, bus Atac a fuoco a piazza Venezia: principio di incendio causato da corto circuito. Le Ultime notizie: Morani (PD) chiede le dimissioni della sindaca Raggi(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:08:00 GMT)

Venezia : incendio in impianto di smaltimento rifiuti - fiamme domate : Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause ...