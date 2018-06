Vela d’altura – Al Forio d’Ischia dal 19 al 23 giugno il campionato italiano

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Ildid’altura andrà in scena dal 19 al 23ald’Ischia Inizia oggi, martedì 19, ilassoluto did’altura 2018 – Trofeo DHL, organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italianae UVAI (UnioneAltura Italiana) e con i patrocini di Regione Campania, Comune die Coni – Comitato Regionale Campania. Le acque dell’isola di Ischia faranno da palcoscenico alle sessantatré imbarcazioni, per un totale di oltre ottocento atleti che si daranno battaglia per quattro giorni sui due campi di regata al largo di. Ilassoluto è l’evento più importate nell’ambito dellaitaliana. Quest’anno per la prima volta sarà assegnato anche il Trofeo DHL, sponsor del, oltre ...