Vaticano | Salvini non va alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa

Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo. Imbarazzo nella Santa Sede per l'uscita a TeleLombardia : Questa sera c'è stato il primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Matteo Salvini : “Incontrerò il papa”. Il Vaticano smentisce incontri ufficiali : Matteo Salvini ha dichiarato in un'intervista che incontrerà il Papa questa settimana. Il portavoce della Santa Sede ha smentito appuntamenti ufficiali, dunque l'unica occasione possibile sarà all'aeroporto prima della partenza di Papa Francesco per Ginevra. Nota la diversità di visioni fra i due sul tema dei migranti.Continua a leggere

