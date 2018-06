Valkyria Chronicles 4 ha finalmente una data d' uscita

E3 2018 : Sega pubblica i trailer di annuncio delle versioni PC di Yakuza 0 - Yakuza Kiwami e Valkyria Chronicles 4 : Dopo il reveal sul palco del PC Gaming Show dell'E3 2018, Sega Europe Ltd. annuncia l'arrivo su PC di alcuni capitoli di due franchise giapponesi estremamente apprezzati. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, e Valkyria Chronicles 4 si aggiungono alla lista delle grandi conversioni PC con caratteristiche esclusive realizzate da Sega, dopo il grande successo di quelle di Vanquish, Bayonetta e Valkyria Chronicles. Affronta un viaggio in compagnia del ...

La Premium Edition di Valkyria Chronicles 4 è disponibile al preorder : Valkyria Chronicles 4 è già disponibile da circa due mesi in giappone, mentre manca tutt'ora una data di lancio in occidente del gioco, che uscirà su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch nell'autunno di quest'anno. Per mitigare l'attesa dei fan SEGA ha presentato con un comunicato la "Memoirs from Battle Premium Edition", un'edizione speciale che include numerosi contenuti esclusivi i cui preorder aprono ufficialmente oggi stesso.Questa Premium ...

Valkyria Chronicles 4 : Nuovo Trailer e Premium Edition in prenotazione : Attenzione, Squadra E a rapporto! Conosci la tua squadra (e le loro rispettive classi e motivazioni) nel Nuovo Squad Trailer di Valkyria Chronicles 4, che ha come protagonisti il leader indiscusso, Claude Wallace, il geniale inventore Riley Miller e il coraggioso cane da salvataggio Ragnarok. Unisciti alla Squadra E dei Ranger Corps in Valkyria Chronicles 4; questo autunno intense battaglie, amari tempeste di neve e storie di sacrifici ti ...

Le serie di Yakuza e Valkyria Chronicles sono tra le preferite del presidente di SEGA : Haruki Satomi è il presidente e CEO di SEGA, presidente e CEO di SEGA Games e di Sammy Corporation, e altro ancora. In quanto tale, è uno degli uomini con la maggiore influenza nel determinare la direzione del famoso editore giapponese.Considerando la sua posizione, ci si aspetterebbe quasi che dica che i suoi giochi preferiti facciano parte dell'iconica serie Sonic the Hedgehog, ma a quanto pare, il gusto di Satomi-san è soddisfatto da altri ...

Valkyria Chronicles : il primo capitolo della saga arriverà su Switch : Il primo Valkyria Chronicles approderà sulla console ibrida della grande N, l'annuncio arriva quest'oggi da parte di SEGA in occasione del SEGA Fes 2018, riporta Nintendoeverything.In Giappone uscirà col nome di "Valkyria Chronicles per Nintendo Switch" ed è previsto per questo autunno via eShop.Il primo capitolo per Switch includerà i DLC precedentemente lanciati, inoltre coloro che acquistano Valkyria Chronicles 4 potranno ottenere anche ...