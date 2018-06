Va in vacanza coi genitori e viene colpita da Ictus | bimba di 3 anni non riesce più a

fanpage

: RT @Viaggixbambini: Mare, coste variegate e per tutti i gusti, il trionfo della natura. Autentica e selvaggia. Gli ingredienti di una vacan… - Dixy62553861 : RT @Viaggixbambini: Mare, coste variegate e per tutti i gusti, il trionfo della natura. Autentica e selvaggia. Gli ingredienti di una vacan… - Rossell23180507 : RT @Viaggixbambini: Mare, coste variegate e per tutti i gusti, il trionfo della natura. Autentica e selvaggia. Gli ingredienti di una vacan… - garganolab2_0 : RT @Viaggixbambini: Mare, coste variegate e per tutti i gusti, il trionfo della natura. Autentica e selvaggia. Gli ingredienti di una vacan… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Quella che avrebbe dovuto essere unaspensierata (la prima di Holly), si è trasformata in un incubo per idella piccolina. "Non sappiamo quando si riprenderà, ora nonneanche a parlare" dicono i suoi cari.