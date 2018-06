Ustica | per non dimenticare | V memorial a Marsala a 38 anni dalla strage

Ustica - lo Stato ammette la colpa ma non spiega il perché di tanto mistero : Ci sono anche interessi legati alla volontà (o quantomeno al proposito) di difendere da una nascente concorrenza l’allora solido monopolio Alitalia dietro le manovre di depistaggio che, nel 1980, tentarono di spiega re la strage di Ustica con la tesi del “cedimento strutturale”? Non è forse un interrogativo nuovo, ma certo la Cassazione lo ha riportato recentemente alla ribalta. Ecco perché : la Corte suprema ha condannato il ministero della ...

Strage di Ustica - per la Cassazione i Ministeri devono risarcire anche Itavia : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta ai misteri coinvolti nella vicenda per "omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica". I giudici ancora una volta ribadiscono la tesi della battaglia aerea sui cieli italiani come scenario dietro la Strage di Ustica.Continua a leggere