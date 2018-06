Usare Chrome come Antivirus per rimuovere virus e malware

chimerarevo

: RT @cerisano: 2/2 i problemi non finiscono perché oggi ho provato 3 volte invano a prenotare i voli e il sistema si impalla. Il call center… - cribart : RT @cerisano: 2/2 i problemi non finiscono perché oggi ho provato 3 volte invano a prenotare i voli e il sistema si impalla. Il call center… - cerisano : 2/2 i problemi non finiscono perché oggi ho provato 3 volte invano a prenotare i voli e il sistema si impalla. Il c… - Gabry89 : @valluan È creato dal founder originale di Mozilla. Per ora l'unica pecca grave è la mancanza di estensioni, però l… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Nelle sue ultime versioni, Googleha introdotto uno scanner anti-sviluppato da ESET. Questa azienda è molto nota nel campo della sicurezza informatica. Essa si è occupata di sviluppare uno strumento integrato nel brower, grazie al quale potremo trovare ed eliminare eventualidal nostro PC. In questa guida vedremopereventuali minacce dal nostro PC.sfruttare l’integrato di GoogleQuesto strumento viene eseguito periodicamente in modo automatico per controllare la presenza disul computer. Tuttavia, possiamo decidere di eseguirlo manualmente ogni volta che lo desideriamo. In questo modo, possiamo rilevare la causa di eventuali problemi durante l’utilizzo del browser. Apriamo Google; Clicchiamo sull’icona del menu, posta in alto a destra; Clicchiamo sulla voce ...