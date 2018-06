Usa | per i contrarian è recessione La conferma in questi numeri

Tesla - Elon Musk accUsa : “abbiamo scoperto un sabotatore in azienda” : Nell’azienda di Elon Musk, negli ultimi mesi nell’occhio del ciclone per i bilanci in profondo rosso e per i ripetuti casi di Model S in autocombustione, sembra essere stato scovato un collaboratore poco onesto; anzi, un vero e proprio “sabotatore”. Lo riferisce il sito americano CNBC: secondo quanto riportato, nella tarda serata di domenica 17 giugno, il numero uno di Tesla avrebbe inviato una mail a tutti i suoi dipendenti, affermando di ...

App per Storie Instagram : le migliori da Usare : Le Storie di Instagram hanno riscosso un enorme successo, tanto da essere introdotte anche in Facebook e nell’app di WhatsApp. Il successo riscosso da questa funzionalità ha portato alla realizzazione di numerosi strumenti che migliorano l’esperienza utente e la gestione dei contenuti pubblicati. Se utilizziamo spesso il noto social network, utilizzare delle app per le Storie di Instagram è fondamentale per ottimizzare tutti i ...

Usa - bimbi migranti chiusi in gabbia/ Video - pugno duro Trump in Messico : il pianto disperato dei bambini : bimbi chiusi in gabbia al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Da Tupac a XXXtentacion - la lunga scia di sangue dei rapper in Usa : ù A cominciare da Tupac Shakur, venticinque anni sufficienti a trasformarlo nell'interprete più famoso e influente al mondo. Una carriera spesa soprattutto a raccontare la segregazione, la ...

Incident : mortale in tangenziale a Mestre - chiUsa corsia per rotatoria Marghera : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - Un tamponamento tra più veicoli ha avuto purtroppo causato un esito mortale e provocato alcuni feriti questa mattina sulla tangenziale di Mestre, nei pressi della stazione autostradale di Venezia-Mestre, in località Villabona. L'Incidente ha coinvolto, intorno alle 10.

Migranti - il pianto disperato dei bimbi separati dai genitori negli Usa. Un deputato : «Ho visto gabbie piene di bambini» : «Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione». Peter Welch, deputato del Vermont, è uno dei parlamentari americani che ha visitato la struttura...

Usa - il pianto disperato dei bimbi migranti separati dai genitori : La registrazione è destinata ad alimentare l'indignazione per la politica dell'amministrazione Trump di separare i bambini migranti dai loro genitori. Il pugno duro del presidente Usa contro i ...

Jimmy Wopo morto - un altro rapper ucciso in Usa poche ore dopo xxxtentacion : Una tragica costante, quella del giovane sangue versato nella patria del rap: a poche ore dalla morte del giovane artista trap xxxtentacion in Florida, il 21enne rapper emergente Jimmy Wopo è stato ...

Usa - ucciso rapper 20enne XXXTentacion : 11.35 Il rapper XXXTentacion, il cui ultimo album è balzato al primo posto nella classifica di Billboard, è stato ucciso in pieno giorno, in Florida, a colpi di pistola. Si chiamava Jahseh Onfroy e aveva 20 anni. Il giovane era uscito da un negozio di motociclette di Deerfield Beach, città a nord di Miami, quando è stato avvicinato da due uomini armati. Almeno uno di loro ha sparato e ha colpito Onfroy. Poi i due aggressori sono fuggiti su un ...

Usa - attivista diffonde audio registrato in un centro immigrazione. La disperazione dei bimbi strappati alle famiglie : “Papà - papà!” : Una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano in spagnolo i loro genitori in una struttura di immigrazione degli Stati Uniti alimenta l’indignazione per la politica dell’amministrazione Trump di separare i bambini immigrati dai loro genitori. “Papà! Papà!”, si sente dire un bambino nel file audio che è stato diffuso per la prima volta dall’organizzazione di giornalismo investigativo ...

Gli sviluppatori di Battlefield V spiegano perché nel gioco sarà inclUsa una vera e propria modalità single player : Mentre altri franchise di sparatutto popolari si stanno allontanando dalla classica campagna per giocatore singolo, Battlefield, che tradizionalmente è una serie multigiocatore, sembra essere pronto a concentrarsi sull'aspetto "solista" con l'imminente Battlefield V.Durante un'intervista all'EA Play, DualShockers ha parlato con il produttore senior Lars Gustavsson, il quale ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso di attenersi alla modalità ...

Scrittori come rockstar a RagUsa per A Tutto Volume : Scrittori come rockstar. In migliaia a riempire le piazze per assistere agli incontri della nona edizione di “A Tutto Volume” conclusa a Ragusa.

Usare Chrome come Antivirus per rimuovere virus e malware : Nelle sue ultime versioni, Google Chrome ha introdotto uno scanner anti-malware sviluppato da ESET. Questa azienda è molto nota nel campo della sicurezza informatica. Essa si è occupata di sviluppare uno strumento integrato nel brower, grazie al quale potremo trovare ed eliminare eventuali virus e malware dal nostro PC. In questa guida vedremo come Usare Chrome come Antivirus per rimuovere eventuali minacce dal nostro PC. come sfruttare ...

Dazi - Usa minaccia Cina per altri 200mld : NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump minaccia di imporre nuovi Dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma come ha ...