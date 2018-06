Usa | New York verso legalizzazione marijuana ricreativa

Usa - lite a un festival nel New Jersey : spari sulla folla - venti feriti : Usa, lite a un festival nel New Jersey: spari sulla folla, venti feriti Usa, lite a un festival nel New Jersey: spari sulla folla, venti feriti Continua a leggere L'articolo Usa, lite a un festival nel New Jersey: spari sulla folla, venti feriti proviene da NewsGo.

Usa - sparatoria al Festival del New Jersey : almeno 20 feriti - anche minorenni : “Morto l’assalitore” : Paura a Trenton, in New Jersey, dove una sparatoria si è verificata al Festival dell'arte: almeno 20 sono i feriti, tra cui un 13enne in condizioni disperate. Ucciso dalla polizia uno degli assalitori, un uomo di 33 anni di cui non si conosce l'identità. Fermato anche un suo complice, che resta a disposizione degli agenti.Continua a leggere

Secondo uno studio sempre più persone Usano WhatsApp al posto di Facebook per le news : Secondo uno studio condotto dall'Istituto Reuters dell'Università di Oxford, il numero di persone che ottengono news da Facebook è diminuito di circa il 6% L'articolo Secondo uno studio sempre più persone usano WhatsApp al posto di Facebook per le news proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni si prende una paUsa dai social - ma Sara Affi Fella non c’entra : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social ma specifica: “Sara non c’entra” Di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si è parlato tantissimo in questi giorni. I due protagonisti di Uomini e Donne, però, dopo la scelta hanno più volte continuato a dire di essere felici e contenti insieme fuori […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social, ma Sara Affi Fella ...

Social sempre meno attraenti a caUsa della fake news : ... ma anche di false notizie, catene di Sant'Antonio e bufale di ogni sorta: questo e tanto altro stanno contribuendo a creare uno scenario che sta inevitabilmente allontanando in tanti dal mondo dei ...