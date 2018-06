Usa-Cina | Trump minaccia nuovi dazi per 400 miliardi Borse Ue in perdita ‘seguono’ ko di

Wall Street : previsto avvio in calo su nuove tensioni commerciali Usa-Cina : I mercati iniziano a temere il rischio di una guerra commerciale all'orizzonte, visto che il presidente americano Donald Trump intende proseguire con la propria politica protezionista. Ieri notte ...

Cambio Dollaro Australiano Yen : analisi su cross AUDJPY dopo tensioni commerciali Usa-Cina : Un nuovo tasso tariffario sarebbe del 10%, e sembra inminente la sua introduzione se la seconda più grande economia del mondo scegliesse di lavorare su ulteriori $ 16 miliardi di accantonamenti ...

Made in Italy - Coldiretti : l’escalation Usa-Cina fa crollare i mercati alimentari : Crollano le quotazioni di mais e soia destinate principalmente all’alimentazione animale alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale, con l’estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale apre che scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale di alcuni prodotti base dei mercati dell’Unione Europea a partire da quelli agroalimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che ...

Dazi affossano le Borse - nuovo botta e risposta Usa-Cina : L'unica nota positiva della battaglia a tutto campo a colpi di Dazi tra le due maggiori potenze economiche al mondo è che la Cina per il momento non ha invocato il ricorso a eventuali opzioni ...

Borse - la guerra dei dazi Usa-Cina spaventa i listini : Milano giù : Piazza Affari in forte calo in avvio dopo il tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori di una guerra commerciale tra Cina e Usa, dopo gli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari minacciati da ...

Borse - la guerra dei dazi Usa-Cina manda a picco i listini asiatici : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Nuovi dazi Usa - Cina minaccia : reagiremo : 9.05 La Cina promette ferma reazione e "contromisure complessive" se gli Usa introdurranno nuove tariffe al 10% sulle merci cinesi per un valore di 200mld di dollari. Lo ha annunciato oggi il ministero del Commercio di Pechino. Secondo la Cina, la minaccia di nuove misure sul commercio devia dal consenso raggiunto finora dai due Paesi sulle dispute commerciali."Gli Usa hanno lanciato una guerra commerciale che viola le leggi del mercato,non è ...

Il braccio di ferro Usa-Cina manda a picco le Borse asiatiche : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Dazi - Usa minaccia Cina per altri 200mld : NEW YORK, 19 GIU - Donald Trump minaccia di imporre nuovi Dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma come ha ...

Dazi - nuovo braccio di ferro Usa-Cina : Trump impone tasse su altri 200 miliardi di importazioni : NEW YORK - Vediamo chi resiste più a lungo: il braccio di ferro Usa-Cina sui Dazi non accenna a fermarsi. Dopo le rappresaglie cinesi , Donald Trump rincara la dose: è pronto a sferrare un'altra ...

Guerra commerciale - Moody's : rischi volatilità mercati finanziari da tensioni Usa-Cina : L'escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina - con i primi che hanno imposto venerdì scorso dazi doganali per $50 miliardi contro i prodotti cinesi -hanno ...

Guerra dazi : la Cina risponde agli Usa. Moody's : rischio volatilità mercati : Intanto la Guerra a colpi di dazi intrapresa dagli Stati Uniti preoccupa economisti e analisti per le ripercussioni sull 'economia globale e sui mercati . Per l'agenzia Moody' s le nuove tariffe ...

Dazi : Australia sotto 'fuoco incrociato' Usa-Cina : "I commerci e gli investimenti liberi e aperti sono di grande beneficio al nostro paese e al mondo", ha detto. "È una posizione che abbiamo segnalato molto chiaramente ai nostri amici americani e ...

Il futuro in mano a Usa - Cina e India Per l'Europa decideranno gli altri Così cambiano gli equilibri. Analisi : A livello mondiale, la principale novità sembra essere l’ingresso in scena di un grande primattore: la Cina. Il suo peso inevitabilmente cambierà tutte le statistiche mondiali. Dal punto di vista militare Segui su affaritaliani.it