Urlare sugli immigrati ad un certo punto indispettirà gli italiani

(Di martedì 19 giugno 2018) "Salvini è il vero premier", riconoscono tutti. Siamo ormai abituati a questo signore che tuona senza riguardo, tutti i santi giorni, contro gli. E che trova il tempo, in pochi giorni, di litigare con Francia, Malta, Spagna e con l'Unione europea. Tutto questo, a quanto pare, gli ha procurato una straordinaria crescita dei consensi e oggi il suo partito, la Lega, starebbe di poco sotto al 30 per cento ma già un po' al di sopra dei 5 Stelle. Questa politica, queste continue invettive, dunque pagano, e lo fotografano anche i sondaggi. È questo che glivogliono sentirsi dire, e Salvini è bravissimo a confezionare queste argomentazioni.Prendiamone atto. Però – come diceva Neo-Keanu Reaves nella saga cinematografica di Matrix – tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine. Per quanto tempo glivorranno sentirsi ...