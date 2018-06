Uova contaminate da Lasalocid | cos’è e cosa provoca

dilei

: - reportitaliano : - calcialoro3 : RT @PrimaDaNoi: Uova contaminate, dopo il Fipronil si scoprono anche decine di pesticidi - PrimaDaNoi : Uova contaminate, dopo il Fipronil si scoprono anche decine di pesticidi -

(Di martedì 19 giugno 2018) In Europa è allarmea causa del, il potente antibiotico che torna a spaventare i consumatori dopo lo scandalo del Fipronil. Il medicinale, vietato per le galline ovaiole, è stato trovato in oltre 4 milioni di. Si tratta di un antibiotico che viene spesso somministrato ai polli da ingrasso, ma che per sbaglio è finito nel mangime destinato alle produttrici di. Lo scandalo è venuto alla luce dopo una segnalazione al servizio veterinario della Polonia e si è esteso anche a Germania, Belgio e Olanda, paesi in cui lesono state esportate e vendute. Per questo non è da escludere che i prodotti contenentisiano già arrivati in Italia, acquistate dai maggiori rivenditori. Ma perché ilè così pericoloso? Secondo gli ultimi studi questo farmaco è dannoso non solo per la salute umana, ma anche per quella degli animali. ...