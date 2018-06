Ungheria | Orban risponde a Fico ' Stop accoglienza in Costituzione' Empasse nel governo

Orban “Divieto di accoglienza in Costituzione Ungheria”/ Legge ‘Stop Soros’ per evitare quote migranti : ira Ue : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:24:00 GMT)

MIGRANTI - ROBERTO FICO : "UE PUNISCA Ungheria DI ORBAN"/ Presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"

Migranti - Roberto Fico : "Ue punisca Ungheria"/ Presidente Camera : "Sanzioni a Orban se non rispetta quote" : Migranti, Roberto Fico: "Ue punisca Ungheria". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Nell'Ungheria di Orban calano di un terzo gli aborti : Nell'Ungheria di Viktor Mihály Orban , primo ministro dell'Ungheria dal 2010 , riconfermato l'8 aprile scorso, , leader del partito Fidesz - Unione Civica Ungherese, il sostegno crescente alle ...

L'Ungheria di Orban approva legge che vieta alle ong di aiutare i clandestini : Viktor Orban , il popolare premier ungherese simbolo del sovranismo, non ferma la sua lotta contro le ong che supportano l'immigrazione clandestina . Nella serata di ieri, è passata una nuova legge la ...

Ungheria : nuovo parlamento lancia Orban : ANSA, - BUDAPEST, 8 MAG - Con una seduta inaugurale si è insediato il parlamento ungherese, eletto un mese fa, che ha conferito al premier uscante, Viktor Orban, che con il suo partito ...

Ungheria - folla in piazza contro Orban : 7.38 Decine di migliaia di persone sono scese di nuovo in piazza a Budapest contro la rielezione del premier Viktor Orban, due settimane fa. I manifestanti, gridando gli slogan "Democrazia" o "Siamo la maggioranza", hanno promesso di continuare le proteste se il premier populista proseguirà con la sua agenda di misure restrittive contro la società civile e i media indipendenti. Al voto dell'8 aprile scorso,il partito del premier ha ottenuto il ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ungheria : proteste contro Orban - folla a Budapest contro risultato Elezioni : Ungheria, folla in piazza a Budapest contro presidente Orban. Accuse di brogli e poca democrazia durante Elezioni.

Le proteste contro Orbán in Ungheria : A Budapest migliaia di persone hanno contestato il risultato elettorale della settimana scorsa, chiedendo un'opposizione unita The post Le proteste contro Orbán in Ungheria appeared first on Il Post.

Ungheria : migliaia in piazza contro Orban : ANSA, - BUDAPEST, 14 APR - migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al populista nazionalista Viktor ...

Ungheria - Orban sostiene che combatterà Soros e le sue ONG : Recentemente Viktor Orban ha stravinto le elezioni politiche ungheresi [VIDEO], confermandosi per la terza volta consecutiva premier della nazione magiara. L'esito di tali elezioni presidenziali è stato considerato alquanto scontato da parte di diversi analisti ed opinionisti, anche e sopratutto per via del fatto che le opposizioni risultano essere poco influenti e sotto-rappresentate nei mass media e nell'opinione pubblica del paese dell'Europa ...

Ungheria - la ‘contro-rivoluzione’ di Victor Orbán e il suo personale concetto di democrazia illiberale : Il primo ministro Victor Orbán – paladino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni – è riuscito a raggiungere la maggioranza sufficiente a dargli la possibilità di cambiare la Costituzione a suo piacimento e continuare la sua opera di trasformazione dell’Ungheria in una “democrazia illiberale”. Questa vittoria è stata costruita con un lavoro paziente, svoltosi sotto gli occhi consapevoli del Consiglio e della Commissione Ue. Dal 2010, lo ...