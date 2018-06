Una mela al giorno leva medico di torno | svelato il perchè

Superbike - LagUna Seca ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale : Melandri a caccia della prima vittoria : Dopo i due podi ottenuti a Brno, il team Ducati si prepara all’ottavo appuntamento del Mondiale di Superbike in programma a Laguna Seca Archiviato con due podi il round di Brno (Repubblica Ceca), il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi a Laguna Seca (Stati Uniti) per l’ottavo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2018. Sull’iconico tracciato californiano la Panigale R può vantare ben tre vittorie, tutte ...

"Io - ex atleta - nei panni di Una tossicodipendente" : la sfida (vinta) di Melania Dalla Costa | INTERVISTA : Un film dalle tinte forti, difficile, soprattutto per chi in quei personaggi ci si è immerso, come Melania Dalla Costa. "Stato d'ebbrezza", presentato lo scorso 13 maggio a Cannes all'Italian Pavilion...

The Brave : Una serie tv sulla scia di Homeland. Foto e trailer : ... all'inizio avrebbe dovuto chiamarsi " For God and Country ", cioè " Per Dio e la Patria ", il motto dell' American Legion , e di una serie di reggimenti militari in tutto il mondo, ndr, Che cosa ...

Omicidio Pamela Mastropietro - due nigeriani scagionati/ Luca Traini è Una furia : pugni e testate in cella : Omicidio Pamela Mastropietro, due nigeriani scagionati, Luca Traini è una furia: pugni e testate in cella, feritosi ma non in maniera grave. L'unico indiziato per l'Omicidio rimane Oseghale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:39:00 GMT)

Lascia Una mela morsicata sul tavolo : ladro seriale in manette : Ha Lasciato sul tavolo dell'appartamento che aveva appena svaligiato una mela morsicata. Un ladro seriale di 35 anni è stato incastrato dal Dna che gli uomini dei Ris hanno prelevato a partire dal frutto abbandonato...

Dagli scarti della mela risorse per l’industria alimentare : antiossidanti naturali ricavati con Una tecnologia innovativa : Buone notizie per le imprese produttrici di alimenti: presto potranno sfruttare sostanze naturali e a buon mercato al posto di quelle sintetiche. Tutto ciò grazie al recupero di materia considerata alla stregua di rifiuto, come bucce, torsoli, semi e polpa della mela. Il team di ricercatori dei laboratori di Scienze e Tecnologie alimentari di unibz nel Parco tecnologico NOI, guidato dal prof. Matteo Scampicchio, ha recentemente pubblicato il ...

Melania Trump operata d’urgenza al rene per Una “patologia benigna”. “Sta bene” : E’ stata operata d’urgenza per una patologia benigna al rene. Ma Melania Trump – ha detto il marito e presidente Usa, che è andato a trovarla al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington – sta bene. La first lady, 48 anni, rimarrà ricoverata tutta la settimana. “Intervento di successo, è di buon umore”, ha scritto Donald Trump, specificando che la moglie “non ...

