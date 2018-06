Un tutor per Salvini in Libia

Arrivano i "nuovi" tutor per rilevare la velocità : Tutor spenti? No. Per l'estate arriveranno nuovi rivelatori di velocità sulla rete stradale italiana e dunque il passaggio delle auto nel grande esodo vacanziero sarà fortemente monitorato. Ad annunciarlo è stato il prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia dello Stato. Sgalla è stato molto chiaro: "Insieme ad Autostrade per l'Italia individueremo ...

Stop ai tutor sulle autostrade - ma entra in funzione un sistema sperimentale : Stop ai tutor sulle autostrade. Il sistema di controllo della velocità sulle autostrade è stato 'spento' per effetto della pronuncia della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza di ...

Autovelox e tutor - l'Italia è terza al mondo per copertura del territorio : Sono 23mila i punti di controllo, secondo l'indagine Woolf: davanti ci sono solo Brasile e Germania. Dai tutor ai semafori con telecamera, ecco i numeri delle postazioni elettroniche per le multe ...

L’Italia è la terza nazione al mondo per presenza di tutor e autovelox : Che l’automobilista italiano fosse tra i più controllati al mondo, qualche sospetto c’era. Ora la conferma arriva da un’indagine realizzata dalla startup Woolf: l’Italia è il terzo Paese al mondo per presenza di tutor e autovelox, dopo Brasile e Germania. In particolare, lungo lo Stivale sono disseminati 23 mila punti di controllo, di cui il 70% con postazioni fisse e semafori con telecamere. A questi si aggiungono poi i ...

Autostrade Per L’Italia Dovrà Rimuovere Tutti I tutor! : Autostrade per l’Italia Dovrà Rimuovere i Tutor: “il brevetto è copiato”. Via i tutor sulle Autostrade: lo stabilisce la Corte d’Appello di Roma. Ma Autostrade per l’Italia potrebbe acquistare il brevetto E’ tutto vero: le tantissime postazioni fisse per la rilevazione della velocità installate lungo le Autostrade italiane da nord a sud dovranno essere rimosse. Lo ha stabilito ieri […]