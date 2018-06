Un nuovo metodo per produrre DNA artificiale

Un nuovo metodo per scoprire pianeti neonati : Nell'illustrazione, un gigante gassoso è circondato da stelle luminose all'interno di un denso ammasso stellare. Immagine per gentile concessione di Caltech/NASA Osservare pianeti in formazione è un'...

Audiweb 2.0 - Agcom apre istruttoria sul nuovo metodo di rilevazione. “Verifiche su Facebook e privacy” : Un’istruttoria aperta dall’Agcom per verificare che Facebook utilizzi correttamente i big data ai fini del nuovo metodo di rilevazione sviluppato da Audiweb in partnership con Nielsen, che rappresenta l’Auditel di Internet e registra il traffico dei siti su scala giornaliera e settimanale. Un metodo di rilevazione che ha debuttato il 7 giugno, e dalla classifica emerge che Ilfattoquotidiano.it è al terzo posto dietro Repubblica ...

Skillathletic Training - il nuovo metodo di allenamento firmato Technogym : Messo a punto dal Centro Ricerche Technogym col supporto di numerosi coach e preparatori atletici Skillathletic Training è un nuovo metodo di allenamneto volto al miglioramento delle performance atletiche. I programmi di work out proposti sono basati sulle quattro abilità chiave Power, Agility, Speed, Stamina, che possono essere eseguiti con livelli di difficolta` variabile, consentendo di gestire, all’interno della stessa classe, atleti La ...

“Il metodo Catalanotti” : da oggi in libreria il nuovo romanzo di Andrea Camilleri con Montalbano : Arriva da oggi in tutte le librerie il nuovo romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il commissario Salvo Montalbano. Si intitola "Il metodo Catalanotti ed è l'ultima fatica per l'editore Sellerio del grande vecchio della letteratura italiana.Continua a leggere

Pena di morte - c’è un nuovo metodo di esecuzione - ma forse non funziona bene : Negli Usa cercano sistemi alternativi all’iniezione letale per le esecuzioni capitali. L’iniezione letale fu lanciata 40 anni fa dallo stato dell’Oklahoma come un metodo più “umano” di dare la morte ai condannati alla Pena capitale. Rispetto alla sedia elettrica prese il sopravvento, ma progressivamente gli stati che hanno ancora nel proprio codice la Pena capitale hanno trovato crescenti difficoltà a reperire le ...

HIV : nuovo metodo per combatterne la trasmissione : Gli scienziati dell’University of Waterloo hanno sviluppato un nuovo strumento per proteggere le donne dalle infezioni dell’HIV. Lo strumento è un impianto vaginale che riduce il numero di cellule che il virus dell’HIV può colpire nell’apparato genitale femminile. A differenza dei metodi convenzionali per la prevenzione dell’HIV, come profilattici e farmaci, l’impianto sfrutta la naturale immunità al virus di alcune persone. L’HIV infetta il ...