Un nuovo capitolo di Armored Core in cantiere?

Rossi-Marquez - nuovo capitolo : pomeriggio di follia in Argentina : Che i rapporti tra Valentino Rossi e Marc marquez fossero degenerati nel convulso finale di stagione del 2015 è risaputo, ma la querelle tra i due sembra proprio non finire mai. La situazione sembrava aver raggiunto un equilibrio, seppur instabile, che si è definitivamente infranto ieri pomeriggio in Argentina, nel secondo Gp di stagione [VIDEO]. Tutto quello che poteva accadere, ieri è successo. Una gara iniziata in ritardo, un regolamento ...

E3 2018 : Super Smash Bros. Ultimate è il nuovo capitolo della serie - ecco un trailer dedicato all'enorme roster di personaggi : Nel corso del Nintendo Direct che si sta svolgendo in questi minuti Nintendo ha dedicato una lunga parentesi a Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro che proporrà un roster di personaggi mai così grande.Il gioco si è preso la scena del Direct con un lunghissimo trailer dedicato all'enorme roster di personaggi, che includerà tutti quelli dei precedenti capitoli del franchise.[news in fase di ...

Assassin's Creed Odyssey / Video - Il nuovo capitolo della saga ambientato tra Atene e Sparta : Assassin's Creed Odyssey, Video: il nuovo capitolo della saga sarà ambientato tra Atene e Sparta. Il Videogame è atteso per il prossimo 5 ottobre e sarà disponibile per tutte le piattaforme.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:52:00 GMT)

The Elder Scrolls Online : il nuovo capitolo Summerset è finalmente disponibile : La vostra nuova avventura The Elder Scrolls inizia sull'incredibile isola di Summerset, l'antica terra degli elfi alti visitabile per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls: Arena.Oggi, ZeniMax Online Studios ha pubblicato ufficialmente The Elder Scrolls Online: Summerset, il nuovo capitolo del GDR Online. disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac, Summerset propone una nuova zona, una nuova ed epica ...

Al via le riprese di Tin Star 2 - Tim Roth tornerà? Annunciato il cast del nuovo capitolo della serie Sky : Al via le riprese di Tin Star 2. Le produzioni originali Sky continuano ad alzare l'asticella della serialità in tutto il mondo e mentre il pubblico italiano ha ancora nella testa il gran finale (ancora molto discusso) de Il Miracolo, hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese di Tin Star 2 che andrà in onda nel 2019 su Sky Atlantic. Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione e il successo presso la critica, la serie creata da ...

Bethesda annuncia Fallout 76 - nuovo capitolo della serie : Dopo averci tenuto sulle spine per quasi 24 ore con un misterioso teaser, Bethesda ha presentato solo qualche minuto fa Fallout 76, un nuovo capitolo della serie che smentisce quindi le ipotesi di una remastered in lavorazione negli studi del publisher.Il reveal completo di Fallout 76 avverrà soltanto all'E3 2018 ma Bethesda ha solleticato la curiosità dei fan pubblicando un brevissimo video che mostra gli interni del Vault 76, che a questo ...

State of Decay 2 - tra zombie e paesaggi post apocalittici arriva il nuovo capitolo del survival di Undead Labs : A 5 anni di distanza dal release di uno degli indie game più apprezzati degli ultimi anni, State of Decay ritorna più ampio, complesso, profondo. Tutto è più grande, dagli spazi di gioco alla storia stessa. State of Decay 2 è ambientato in un periodo successivo rispetto al suo predecessore, in una nuova area, sebbene gli avvenimenti restino comunque correlati al primo capitolo. State of Decay 2.0 State of Decay 2 è un sequel nel vero senso ...

Battlefield V - presentato ufficialmente il nuovo capitolo – TRAILER : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T10:50:44+00:00 ROMA – La Seconda Guerra Mondiale come non era mai stata raccontata. Electronic Arts e Dice tornano all’epoca in cui tutto ha avuto inizio con Battlefield V. Il nuovo titolo della saga rivoluziona l’esperienza di gioco con una straordinaria veste grafica e una narrazione senza precedenti. Battlefield V calerà il […] L'articolo Battlefield V, presentato ufficialmente il nuovo capitolo – ...

Call of Duty : Black Ops 4 - in arrivo ad Ottobre il nuovo capitolo dello sparatutto di Activision : Activision ha presentato oggi a Los Angeles Call of Duty: Black Ops 4, il quindicesimo titolo della remunerativa saga di sparatutto in prima persona – l’ultimo capitolo è riuscito a totalizzare oltre 1 miliardo di dollari nei primi due mesi di vendita– , in arrivo per PlayStation4, Xbox One e PC il 12 Ottobre Dopo il capitolo dello scorso anno, sviluppato da Sledgehammer Games, che ha riportato i player alle origini della saga ...

Outlast : il nuovo capitolo sarà un "allonamento" da quello a cui siamo abituati : Lo sviluppatore di Outlast Philippe Morin nonchè cofondatore dello studio, ha rivelato, riporta Videogamer, che la prossima iterazione videlufica della saga sarà un "allontanamento" rispetto a quello cui siamo stati sempre abituati.In un primo momento, racconta Morin, il team dopo Outlast 2 voleva fare qualcosa di completamente diverso per il suo nuovo progetto, ma dopo averci rimuginato hanno trovato il modo per adattare il nuovo gioco nello ...

Colao lascia Vodafone dopo 10 anni : «Addio difficile ma giusto - nuovo capitolo per il gruppo» : Nella decade in cui il manager italiano è stato alla guida della compagnia gli abbonati al mobile sono saliti a 536 milioni da 269. Conti del IV trimestre superiori alla guidance. Margherita Della Valle diventerà Cfo. Titolo in netto calo a Londra ...

Un nuovo capitolo di Star Fox in arrivo? : Secondo alcune indiscrezione trapelate dalla rete, sembrerebbe proprio che i ragazzi di Retro Metroid Studios siano alle prese con un titolo spin off della saga di Star Fox.Le indiscrezioni sono apparse online in questo fine settimana su Reddit e 4chan, e sono state inoltre riportate su testate online e blog del settore, riporta Eurogamer.Il progetto sembrerebbe essere un racing game, come riporta l'utente Reddit DasVergeben, inoltre dovrebbe ...

