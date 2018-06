Un dataminer scopre un nuovo | terrificante boss di Bloodborne

eurogamer

(Di martedì 19 giugno 2018)ha colpito gli scaffali nell'ormai lontano 2015, ma a tre anni dal lancio icontinuano a scoprire sempre più contenuti nascosti tagliati dalla versione finale del gioco.Come segnala USGamer, ilLance McDonald ha recentemente svelato l'esistenza di un, la Great One Beast, un nemico estremamente letale incluso in una modalità dianch'essa mai arrivata nella versione finale del gioco, che richiede ai cacciatori di affrontare uno dopo l'altro una serie difino alla vittoria finale.McDonald fa presente nel suo video che un riferimento alla modalitàRush era addirittura presente nella guida ufficiale di, e si chiede come mai questa non ce l'abbia fatta ad essere inserita tra le meccaniche dei Chalice Dungeon. Proprio la stessa natura procedurale di questi peculiari dungeon, che fanno il loro debutto in, ha ...