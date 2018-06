Ultimi giorni per vincere la prima fila del concerto di Jovanotti a Milano con Trident | i

Gli Ultimi 50 giorni di Alessandra Appiano. E il dolore del marito : Nanni Delbecchi per la prima volta rompe il silenzio e racconta gli ultimi giorni di vita di Alessandra Appiano e quel male oscuro che se l’è portata via. Lo scorso 3 giugno la scrittrice è scomparsa all’improvviso, gettandosi nel vuoto dall’ottavo piano di un palazzo, dopo essere uscita dalla clinica in cui era ricoverata. Suo marito Nanni Delbecchi ha deciso di scrivere una lettera per rispondere alle critiche e alle ...

Ultimi giorni per vincere la Wine Experience - la masterclass dedicata al vino : Indietro 13 giugno 2018 2018-06-13T15:12:22+00:00 ROMA – Ultimi giorni per partecipare alla call for creatives di Fondazione Exclusiva. In “palio” la masterclass Wine Design dal titolo “Wine Experience” che si svolgerà il 13 e il 14 luglio e che sarà dedicata all’esperienza del vino: dalle etichette al packaging, dagli eventi agli allestimenti – si esploreranno le […] L'articolo Ultimi giorni per vincere la Wine Experience, la masterclass ...

Gli Ultimi due giorni della campagna elettorale. Per Trapani poche idee e tante polemiche : Con lui ieri la Piazza ex Mercato del Pesce è diventata piena di allegria: gli artisti di strada hanno animato con spettacoli quello spazio di città. Non si ferma Vito Galluffo, dopo il botta e ...

Montegiorgio. Ultimi giorni da sindaco di Armando Benedetti - ecco il bilancio di 10 anni di amministrazione : "Agito sempre con coscienza - ... : Tra i fiori all'occhiello il lavoro sul Teatro Alaleona , 'che con piccoli accorgimenti abbiamo reso accessibile e vivibile proponendo fin dal primo anno stagioni di prosa, di musica e di spettacoli ...

Uno Mattina - Ultimi giorni : ecco chi prenderà il posto di Franco Di Mare questa estate : Tempo d'estate su Rai1: Uno Mattina è pronto a chiudere i battenti in vista della nuova stagione. Dovremo attendere settembre per rivedere Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi insieme alla...

Le idee confuse del Movimento : le scelte antitetiche degli Ultimi giorni : “Sui ministri non c’è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica. Non fate retroscena sui ministri perché non c’è niente”. Diceva così Di Maio mercoledì 23 maggio ai giornalisti che gli chiedevano se vi erano risvolti sulla questione governo. Sono bastati quattro giorni per far sì che il leader dei Cinque Stelle cambiasse opinione e minacciasse di dar luogo a procedere all’impeachment del Presidente ...

Concorso Guardia di Finanza 2018 : Ultimi giorni per candidarsi : Concorso Guardia di Finanza 2018: ci sono ancora due settimane di tempo per partecipare alla prova, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri (335 del contingente ordinario...

Il caso di Silvia Caramazza - gli Ultimi giorni di vita : Il caso di Silvia Caramazza verrà sempre associato a quel freezer in cui è stato ritrovato il corpo della 39enne. Bellissima e di Bologna, figlia di un noto ginecologo, è stata descritta durante la sua presunta scomparsa come una persona affetta da una forte depressione. Parole lapidarie che assumeranno una luce diversa in seguito alla macabra scoperta ed all’arresto del compagno Giulio Caria. Siamo nel giugno del 2013 e Silvia Caramazza è ...

Giro d’Italia - Dumoulin non si rimprovera nulla : “il Froome degli Ultimi due giorni è stato troppo forte per me” : Tom Dumoulin rende onore a Chris Froome, sottolineando come non abbia potuto nulla contro il britannico del Team Sky Chris Froome è il vincitore della 101ª edizione del Giro d’Italia. Il britannico del team Sky, dopo la vittoria al Tour de France e alla Vuelta di Spagna del 2017, facendosi scivolare addosso tutte le polemiche riguardanti lo scandalo doping che lo ha visto coinvolto lo scorso gennaio, è stato autore di una vera e propria ...

Tre notizie false che avete letto negli Ultimi giorni : Quella del gatto che ha ereditato un milione di euro o quella della grossa somma in lire ritrovata in Svizzera, che arrivano tutte dalla stessa strana fonte The post Tre notizie false che avete letto negli ultimi giorni appeared first on Il Post.

Parco marino di Punta Campanella : immersioni e lezioni in aula - Ultimi giorni per prenotarsi al corso di biologia : Ancora pochi giorni per non perdere un’occasione unica: il corso di biologia Marina nel Parco di Punta Campanella. Una sei giorni interamente dedicata alla biologia e alle scienze. Il corso si svolgerà a Massa Lubrense ed è aperto a tutti: laureati, studenti, ma anche semplici appassionati del mare e dei fondali. Unico requisito richiesto il brevetto sub. A tenere le lezioni docenti universitari e sub esperti, tra cui Giovanni Fulvio Russo ...

Vince due volte alla lotteria in sei giorni - ora è un mUltimilionario : Vincere alla lotteria è una fortuna che capita a poche persone nella vita. Vincere due volte nell'arco della stessa settimana è capitato però a un uomo solo, un 40enne australiano che ha ottenuto quasi 2,5...

Rottamazione cartelle - Ultimi giorni per aderire : ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione delle cartelle . Scade martedì 15 maggio , ricorda l'Agenzia delle Entrate in una nota, ...

Rottamazione cartelle - Ultimi giorni per aderire : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta Rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, ricorda l’Agenzia delle Entrate in una nota, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. ...