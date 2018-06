Ufficiale l’arrivo di Jon Bernthal in The Walking Dead 9 | allucinazione di un Rick

Calciomercato Fiorentina - Ufficiale l’arrivo di Hancko : David Hancko è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal MSK Zilina”. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite realizzando quattro reti. Il calciatore ha collezionato inoltre sette presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei ...

Arsenal - Ufficiale l’arrivo di Stephan Lichtsteiner : lo svizzero lascia l’Italia dopo dieci anni : dopo dieci anni in serie A, Stephan Lichtsteiner vola in Premier League: è ufficiale il suo passaggio all’Arsenal Stephan Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo ufficializza lo stesso club londinese con una nota sul proprio sito web. dopo 10 anni in Serie A (tre alla Lazio e sette alla Juventus) il 34enne svizzero approda quindi in Premier League. (ADNKRONOS) L'articolo Arsenal, ufficiale l’arrivo di Stephan ...

Genoa - Ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

Amazon conferma l’arrivo di Fire TV Cube creandone una nuova pagina Ufficiale : Amazon sembra proprio intenzionata a presentare una nuova versione della sua Fire TV Stick: Amazon Fire TV Cube! L'articolo Amazon conferma l’arrivo di Fire TV Cube creandone una nuova pagina ufficiale proviene da TuttoAndroid.

“È nato il royal baby”. Regno Unito in festa per l’arrivo del terzo figlio di Kate e William. L’annuncio Ufficiale sul sesso del piccolo reale : Regno Unito in festa: è nato il terzo royal baby. Lo ha annunciato Kensington Palace spiegando che la principessa ha partorito nella Lindo Wing, l’ala privata del St. Mary’s Hospital, nel centro di Londra, dove erano stati già partoriti il primogenito George nel 2013 e la secondogenita Charlotte nel 2015. Il terzo ”figlio reale” è un maschietto e pesa circa 3,8 chili e che madre e neonato stanno bene. Il parto è ...

