UE | stop a saponi e detergenti con Edc | sostanze nocive come parabeni e bisfenolo A

(Di martedì 19 giugno 2018) La Commissione europea al termine di un lungo iter a partire dal 7 giugno scorso ha stabilito che i nuovi disinfettanti e imessi sul mercato dovranno essere privi degli Ecd (Endocrine disrupting chemicals). Tale decisione è arrivata col regolamento delegato numero 2017/2100. Ma cosa sono gli Edc? Con questo acronimo inglese si fa riferimento agli interferenti endocrini, ovvero a dellechimiche che possono produrre dei danni a carico del sistema endocrino maschile andando ad aumentare il rischio di patologie quali il diabete, l'obesità e le malattie cardiovascolari. Per effetto di questo nuovo regolamento, a partire dallo scorso 7 giugno, i prodotti notibiocidi (ovvero disinfettanti e) non dovranno più contenere questi elementi chimici. Ma cosa sono gli Edc e perché sono pericolosi per la salute? Edc: cosa sono e perché mettono a rischio la salute ...