Ue | non si possono espellere cittadini Ue su base etnica

A 50 anni non si possono più denunciare le molestie sessuali per raggiunti limiti di età? Il caso Tavecchio : Le molestie sessuali si possono denunciare sempre o c’è un limite di età? A 50 anni, se una donna viene importunata pesantemente, magari sul luogo di lavoro dal suo capo che le chiede favori sessuali, può ancora rivolgersi a un giudice o è troppo vecchia per ottenere giustizia? La domanda sorge spontanea, dopo aver letto la la storia di Elisabetta Cortani, dirigente sportiva e presidentessa della Lazio ...

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

"Qui a Napoli non ci sono anestesisti e non possono operarmi. Amici aiutatemi - ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...

Salvini conferma : "Porti chiusi per le Ong". Le due navi con a bordo i migranti non possono attraccare : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono arrivate al largo delle coste ...

Come funziona Schengen e perché le frontiere non possono essere chiuse : Le fibrillazioni europee sul caso Aquarius, l'imbarcazione con oltre 600 migranti respinta dai porti italiani, hanno riportato in auge un vecchio

Cavani alla Juventus? / Calciomercato - l'ex agente : "Lo vogliono - ma non possono permetterselo" : Cavani alla Juventus? Calciomercato, l'ex agente lo accosta ai bianconeri ma sottolinea anche come questi non abbiano le risorse economiche per riuscire a mettere a segno il colpo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Aquarius in Spagna domenica. Matteo Salvini : “non possono decidere dove finire la crociera” : Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e nave Aquarius ha fatto una sosta tecnica ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera altri viveri e anche giocattoli per i bambini a bordo. Al momento l'Aquarius ha passato l'isola dell'Asinara.Continua a leggere

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Jurassic World : i dinosauri non possono rivivere tramite 'semplici' modifiche al DNA : La saga dei dinosauri, partita anni fa con il cult diretto da Spielberg, Jurassic Park, ipotizzava la "rinascita" dei grandi rettili preistorici a partire da un frammento di DNA trovato in una zanzara rimasta intatta nell'ambra. Purtroppo la tecnica è molto ottimistica e la scienza non la supporta. Con il nuovo capitolo cinematografico dedicato ai dinosauri e con Jurassic World tornano alla ribalta i dubbi sulla possibilità di ricreare la specie ...

I francesi non possono dirci come accogliere gli immigrati : Tutti pontificano, nessuno fa nulla. Già perché fino ad ora il problema immigrazione è stato gestito solamente dall'Italia. Per questo motivo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini , ha deciso di ...

Juventus Under 15 - Zazzaroni : 'non possono essere così cretini' : Ivan Zazzaroni, nuovo direttore del Corriere dello Sport-Stadio, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter, i vergognosi cori che ci sono stati a fine gara, da parte dei giovanissimi calciatori della Juventus, contro i Napoletani Non riesco a ...

La vicenda dell'Acquarius - il giurista : quando le navi entrano in acque italiane non si possono chiudere i porti : Sulla vicenda dell'Aquarius interviene il giurista. Dopo una partenza complessa c'è stata una sterzata 'durante la quale non era chiaro dove fossero state fatte le prime operazioni di salvataggio, ...