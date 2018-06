UE mette al bando detersivi - saponi e spray che contengono gli EDC - sostanze nocive per l’uomo : Negli ultimi anni l’Unione Europea ha già dichiarato guerra alla plastica con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’inquinamento che si ripercuote sulla salute dell’ambiente ma anche degli esseri umani, ma allo stesso tempo l’obiettivo dell’UE prevede anche di mettere al bando tutti quei prodotti che magari vengono usati quotidianamente da milioni di persone e che, al tempo stesso, possono rivelarsi dannosi ...

Lotta all’inquinamento : il Parco Zoo Falconara mette al bando la plastica monouso : La Lotta alla plastica monouso per sconfiggere l’inquinamento del Pianeta ed in particolare del mare è il tema dell’edizione 2018 della Giornata Mondiale dell’Ambiente che, come ogni anno, cade il 5 giugno. Un tema attuale e particolarmente sentito dal Parco Zoo Falconara, che ha scelto di dare il suo contributo mettendo al bando, per tutta la stagione, prodotti di plastica monouso da bar e ristorante, sostituendoli con bicchieri, piatti e ...

Stop plastica usa e getta. L’Ue mette al bando cotton fioc - cannucce e posate : Al bando le stoviglie di plastica usa e getta. Forchette, coltelli, cucchiai, vassoi, bacchettine per lo zucchero, le cannucce per le bibite, bastoncini per il cotone fluff per le orecchie e stecche per i palloncini. La Commissione europea proporrà misure per ridurre il problema dei rifiuti in plastica che affiorano sulle coste e le spiagge europee. La direttiva prevede di mettere fuori legge una lunga lista di prodotti in plastica – ...

Diritti tv - annullato bando Mediapro/ Sospensione confermata e nuove ipotesi : chi trasmetterà la Serie A? : Diritti tv, annullato bando Mediapro: pochi minuti fa è giunta la decisione del Tribunale di Milano, che ha confermato la Sospensione, "tutto da rifare"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:22:00 GMT)

AMATRICE - SERGIO PIROZZI SI DImette DA SINDACO/ “Ma non abbandono la mia città - è una rinascita” : AMATRICE: SERGIO PIROZZI, SINDACO simbolo del terremoto, si DIMETTE: “Non è un abbandono ma una rinascita”. L'ormai ex primo cittadino amatriciano, entra in consiglio regionale(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:41:00 GMT)

Pirozzi si dimette da sindaco : "Ma non abbandono Amatrice" : Roma, 4 mag. - (AdnKronos) - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, colpita dal violento sisma del 24 agosto 2016, oggi lascia il Comune, si dimette dalla carica di primo cittadino e consegna la gestione amministrativa della comunità al vice sindaco Filippo Palombini. Pirozzi, eletto al consiglio regi

