U&D | Giulia De Lellis dice ' No' al trono classico

Blastingnews

(Di martedì 19 giugno 2018)Dee Andrea Damante, due nomi che fino a qualche tempo fa erano inscindibili. I due ragazzi, amatissimi da migliaia di fans in tutta Italia, si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2016 nei ruoli di tronista per lui e corteggiatrice per lei. Dal momento della scelta, i due ragazzi si sono mostrati innamoratissimi e hanno partecipato, nel 2016 Andrea e nel 2017, al noto reality Grande Fratello VIP. Da qualche mese, però, l'incantesimo pare essersi spezzato a causa dei presunti tradimenti di lui. E così, Maria De Filippi pare abbia proposto aDedi vestire i panni della tronista nella prossima edizione di Uomini e Donne. Proposta che, però, la ragazza ha rifiutato, almeno per il momento!De, dopo la rottura con Damante ospite a Uomini e Donne Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda a maggio, in occasione della ...