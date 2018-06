GOSSIP U&D/ Giulia e Andrea paparazzati a cena con i genitori di lei (RUMORS) : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: questo è il GOSSIP che sta impazzando sul web nelle ultime ore grazie alla segnalazione fatta da una fan di Uomini e Donne ad alcuni blog. L'influencer e quello che dovrebbe essere ancora il suo ex fidanzato, sono stati paparazzati dai curiosi mentre consumavano una cena in famiglia. In un noto ristorante di Anzio, infatti, il dj ha ritrovato sia la romana che i suoi genitori per un faccia a ...

U&D - Giulia De Lellis dice 'No' al trono classico : Giulia De Lellis e Andrea Damante, due nomi che fino a qualche tempo fa erano inscindibili. I due ragazzi, amatissimi da migliaia di fans in tutta Italia, si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2016 nei ruoli di tronista per lui e corteggiatrice per lei. Dal momento della scelta, i due ragazzi si sono mostrati innamoratissimi e hanno partecipato, nel 2016 Andrea e nel 2017 Giulia, al noto reality Grande Fratello VIP. Da qualche mese, però, ...

U&D : Giulia De Lellis nuova tronista? La risposta di Damante : E' passato quasi un mese dall'annuncio della fine del fidanzamento tra Giulia De Lellis e l'ex tronista Andrea Damante. Un amore travolgente che ha fatto innamorare milioni di telespettatori non solo di Uomini e donne ma anche del Grande Fratello entrambi hanno partecipato a due diverse edizioni del GF Vip. Nonostante l'affiatamento tra i due, pochi giorni dopo una vacanza la De Lellis ha annunciato sul suo profilo Instagram che la storia ...

U&D : Giulia De Lellis nuova tronista? La risposta di Damante : E' passato quasi un mese dall'annuncio della fine del fidanzamento tra Giulia De Lellis e l'ex tronista Andrea Damante. Un amore travolgente che ha fatto innamorare milioni di telespettatori non solo di Uomini e Donne ma anche del Grande Fratello (entrambi hanno partecipato a due diverse edizioni del GF Vip). Nonostante l'affiatamento tra i due, pochi giorni dopo una vacanza la De Lellis ha annunciato sul suo profilo Instagram che la storia ...

Anticipazioni U&D 15/05 : ospite Giulia De Lellis - Mariano abbandona il trono? Video : Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle ex corteggiatrici di Uomini e donne più famose in Italia. La romana ha partecipato al programma per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che, dopo qualche mese, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a lei. La loro storia d’amore è stata sicuramente una delle più belle tra quelle nate nel programma di Canale 5. Qualche settimana fa però Giulia De Lellis ha annunciato sui social ...

Anticipazioni U&D 15/05 : ospite Giulia De Lellis - Mariano abbandona il trono? : Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più famose in Italia. La romana ha partecipato al programma per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che, dopo qualche mese, ha deciso di uscire dagli studi Elios insieme a lei. La loro storia d’amore è stata sicuramente una delle più belle tra quelle nate nel programma di Canale 5. Qualche settimana fa però Giulia De Lellis ha annunciato sui ...

U&D - l'incontro tra Giulia e Andrea a Verona : Damante si è avvicinato all'ex Video : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. L'ex famosa coppia del trono classico di Uomini e donne si è detta 'addio' alcune settimane fa. Malgrado sia trascorso gia' diverso tempo dal giorno in cui i 'Damellis' hanno ufficializzato la loro rottura sui social, i fan continuano a sperare in un possibile ritorno di coppia e non solo: sono moltissimi coloro i quali sono alla ricerca di costanti aggiornamenti che possano lasciare spazio ...

U&D Giulia e Damante si sono rivisti : cosa è successo a Verona Video : Continua ad essere fortemente chiacchierata l'ex famosa coppia del trono classico di 'Uomini e Donne' [Video]: parliamo di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I 'Damellis' così soprannominati sul web si sono ufficialmente e definitivamente detti 'addio' decidendo di interrompere la storia d'amore che da circa un anno ha fatto sognare molti telespettatori. Malgrado questa inaspettata rottura, però, il pubblico continua a sperare in un possibile ...

U&D Giulia e Damante si sono rivisti : cosa è successo a Verona : Continua ad essere fortemente chiacchierata l'ex famosa coppia del trono classico di 'Uomini e Donne': parliamo di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I 'Damellis' (così soprannominati sul web) si sono ufficialmente e definitivamente detti 'addio' decidendo di interrompere la storia d'amore che da circa un anno ha fatto sognare molti telespettatori. Malgrado questa inaspettata rottura, però, il pubblico continua a sperare in un possibile ritorno ...