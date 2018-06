Turismo | intesa tra Eav e comuni flegrei | al via Cuma Express e Archeobus

Moto – Firmato a Genova il Protocollo d’Intesa con la Regione Liguria per la promozione del Moto Turismo : La Liguria promuove il Moto turismo, ecco il Protocollo Firmato a Genova Il Moto turismo FMI è stato riconosciuto ancora una volta come vettore essenziale per la promozione del territorio tramite la firma del Protocollo di Intesa tra la Regione Liguria e la Federazione Moto ciclistica Italiana. All’incontro istituzionale, tenutosi oggi a Genova presso la sede della Regione , erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FMI Liguria , Giulio ...

Perché Confindustria benedice l'intesa Lega-5 Stelle sul Turismo : Un paradosso, come tanti in Italia. Nel Paese forse più visitato al mondo, manca un ministero del turismo. Se ne sono accorti anche Lega e Cinque Stelle, impegnati in queste ore a ultimare quel contratto di governo da presentare in serata a Sergio Mattarella , magari ...