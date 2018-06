Tumori | cure e ricerca dedicate alle donne | al Gemelli primo centro ad hoc

Effetti collaterali delle cure per i Tumori della testa e del collo : consigli per i pazienti : Le recenti revisioni e linee guida “tumori della testa e del collo. Una guida per il paziente” della Società Europea di Oncologia (ESMO) sono state redatte in italiano per supportare i pazienti affetti da queste neoplasie. Per questo tipo di tumori vengono considerati i trattamenti eseguiti e le loro conseguenze a lungo e breve termine. La prevenzione degli Effetti collaterali nasce dalla abolizione dei fattori di rischio che sono gli stessi che ...

Farmaci per il colesterolo alto potenziano le cure dei Tumori del sangue : Le statine, i Farmaci per abbassare il colesterolo, potrebbero essere usate per trattare alcuni tumori del sangue in sinergia con un farmaco oncologico. Lo rivela una ricerca condotta presso la University of California in Irvine, e pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine. La prima parte della ricerca si e’ svolta su animali con linfoma o leucemia e si e’ visto che la sopravvivenza al cancro aumenta dando una statina ...

Tumori - Niguarda Milano : “Un mix migliora le cure di un raro cancro al sangue” : Un nuovo protocollo terapeutico contro un tumore raro del sangue, la macroglobulinemia di Waldenstrom, è stato testato in una sperimentazione clinica su scala mondiale che ha coinvolto 45 centri ematologici in 9 diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il trial di fase III, appena pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, è stato condotto su 150 pazienti e l’Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano è fra le ...

Tumori : sensori e tablet - tecnologia intelligente per migliorare le cure : La tecnologia intelligente alleata dei pazienti colpiti da tumore: una ricerca statunitense presentata al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), la promuove contro i sintomi della malattia e delle terapie, aprendo all’era della telemedicina hi-tech. Lo studio – uno studio clinico randomizzato, finanziato a livello federale negli Usa con fondi dei National Institutes of Health – è stato condotto ...

Tumori - in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all’uso di farmaci ‘intelligenti’ di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a un nuovo approccio di sistema che va oltre il costo singolo del farmaco e considera anche altri fattori, come l’ottimizzazione dell’allestimento ...

Tumori - missioni cure ‘chemio free’ : Ieo studia il test per selezionare i pazienti : C’è una parola d’ordine che sta animando l’attività della comunità scientifica mondiale: è ‘de-escalation’. Significa lavorare per ridurre le dosi e i trattamenti adiuvanti (i farmaci per ridurre il rischio di recidiva) per le donne con tumore iniziale. “Nell’ultimo anno, dopo un vertice a Viene, gli oncologi a livello internazionale si sono concentrati su questa sfida. Abbiamo visto che ci sono farmaci ...

Tumori : terapie Car-T più sicure - un farmaco può evitare effetti avversi : Uno studio dell’Irccs San Raffaele di Milano – sostenuto dall’Airc e pubblicato su ‘Nature Medicine’ – rivela il meccanismo molecolare all’origine degli effetti collaterali che possono verificarsi utilizzando cellule immunitarie ingegnerizzate in laboratorio, dimostrando che l’anti-artrite anakinra può evitarli. La ricerca potrebbe avere secondo gli autori “un impatto immediato: rendere la ...

Tumori - balle e cure alternative : occhio. Possono anche uccidervi : Nel campo delle fake news sulla salute, il cancro è l' area della medicina più vulnerabile, in quanto la diagnosi di tumore cambia letteralmente la vita di una persona, facendola precipitare improvvisamente in una nuova realtà fatta di incertezza e di paura, ed alimentando i mesi di cura con il timo

Tumori - in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all'uso di farmaci 'intelligenti' di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a u

Tumori - in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) – Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all’uso di farmaci ‘intelligenti’ di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a un nuovo approccio di sistema che va oltre il costo singolo del farmaco e considera anche altri fattori, come ...

Tumori : in Campania tempi di attesa per le cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all’uso di farmaci ‘intelligenti’ di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a un nuovo approccio di sistema che va oltre il costo singolo del farmaco e considera anche altri fattori, come l’ottimizzazione dell’allestimento stesso del ...

Tumori - ‘race for the cure’ : screening del cavo orale al Villaggio della Salute : Un team di studenti e medici del dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e maxillo facciali dell’Università Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, è presente al Villaggio della Salute della ‘Race for the cure’ al Circo Massimo a Roma per visite e screening oncologico sul cavo orale. “Abbiamo aderito alla Race for the cure anche per informare, suggerendo alle donne i migliori comportamenti utili ad eliminare ...

Tumori : sistema a rischio collasso - mancano le cure palliative a domicilio : Il sistema sanitario italiano rischia di “collassare” se non viene riconosciuta e tutelata quanto prima la figura del caregiver oncologico, cioè la persona che assiste il malato di cancro in maniera volontaria e informale. La sostenibilità del sistema è messa a dura prova anche dall’insufficienza delle cure palliative domiciliari. “Nel 2016 le persone decedute nei reparti per acuti con diagnosi di cancro sono state 44.049 (circa il 25% della ...

Tumori - ginecologia : l’Ieo di Milano ‘esporta’ cure in tutta Italia : L’Istituto europeo di oncologia di Milano ‘esporta’ le sue cure ginecologiche lungo lo Stivale. Nell’ambito del progetto ‘Medici Ieo nella tua città’, gli specialisti dell’Irccs fondato da Umberto Veronesi sono già all’opera a Catania, Palermo e Savona, e presto saranno a Roma, Cagliari, Bari e Pesaro, per offrire visite sia di diagnosi sia di follow-up, informa l’Istituto che annuncia il ...