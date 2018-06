Trump : “Nuovi dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari”. Crollano le Borse asiatiche : La nuova escalation dei dazi americani fa tremare le Borse asiatiche e si appresta a colpire anche quelle occidentali. Il presidente Usa, Donald Trump, ha infatti annunciato ulteriori dazi contro le importazioni cinesi per duecento miliardi di dollari «se la Cina aumenterà ancora le sue tariffe». Annuncio che ha prodotto l’immediata replica del min...

Trump manda all'aria le promesse del G7 e attacca la UE : nuovi dazi per le auto : Repentino cambio di idee per Donald Trump che dopo aver firmato una dichiarazione comune contro il protezionismo è tornato sui suoi passi e con un tweet ha rinnegato tutto. E ora è gelo fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo spiraglio del G7 e la squadra franco-tedesca Tutto sembrava andare per il meglio dopo il G7 di Charlevoix Canada quando da venerdì i grandi della terra si erano riuniti nel maniero di La Malbaie, suggestiva localita' sulle ...

La Cina reagisce ai nuovi dazi di Trump : rappresaglie immediate : Roma, 15 giu. , askanews, La Cina ha rapidamente reagito al nuovi dazi in arrivo dal presidente Usa Donald Trump, annunciando rappresaglie che saranno 'immediate'. 'Se gli Usa adottassero ...

Trump approva nuovi dazi contro la Cina. Fmi non esclude recessione : Essa 'aumenterà i rischi per gli Stati Uniti e l'economia globale' . L'analisi dell'Fmi cita vari rischi a cominciare da un più alto debito pubblico , che è già 'insostenibile' ed è visto superare il ...

Roma - nuovi murales : Conte - la Lista per l'Italia e il Tridente con Trump e Putin E spunta Raggi : 'Viva le buche' : A Roma piovono murales. Ovviamente, con i tempi che corrono, il tema è politico e il protagonista è il neopremier Giuseppe Conte, diventato il nuovo soggetto preferito degli attacchi d'arte notturni. ...

Roma - i nuovi murales : Conte e la 'Lista per salvare l'Italia' - poi il 'Tridente' con Trump e Putin : A Roma nella notte è spuntato un nuovo murale, ovviamente, con i tempi che corrono, a tema politico. Dopo l'ormai famoso bacio di Salvini e Di Maio, il protagonista questa volta è il neo premier ...

L’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump - Paul Manafort - è stato formalmente incriminato di nuovi reati : L’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, è stato formalmente incriminato di nuovi reati dal procuratore speciale Robert Mueller, che sta conducendo l’indagine sui presunti rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia. The post L’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, è stato formalmente incriminato di nuovi reati appeared first on Il Post.

Usa : presidente Trump promette di salvare la cinese Zte - sua figlia Ivanka registra nuovi marchi a Pechino : ... sua figlia Ivanka ha collezionato in tutto 34 registrazioni di marchi in Cina che le consentiranno di capitalizzare investimenti nella seconda economia mondiale. , Res,

Wall Street : doccia scozzese - Trump e Kim preparano nuovi screzi : ... trattasi di un ' tremendo contrattempo per la Corea del Nord ed in effetti di una battuta d'arresto per il mondo'. I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While ...

Stati Uniti<br> - Trump pronto a imporre nuovi dazi sul settore auto : Gli Stati Uniti tornano a parlare di dazi: dopo quelli su acciaio e alluminio, il governo Trump ha avviato un'indagine sulle importazioni di vetture costruite fuori dai confini statunitensi. La notizia segue di pochi giorni quella relativa alla possibile tassa sui veicoli più inquinanti, legata a doppio filo con la revisione degli standard Cafe.Questione di "sicurezza nazionale". Si fa sempre più concreta, quindi, l'attuazione di ...

Trump pensa a nuovi dazi su auto importate in Usa : New York, 24 mag. , askanews, Come fatto con i dazi su acciaio e alluminio, l'amministrazione Trump potrebbe ricorrere a una legge del 1962 per imporre tariffe doganali sulle auto importate negli ...

Kanye West : dopo le polemiche per i tweet pro-Trump il rapper pubblica due nuovi pezzi - ASCOLTA : ... andò a trovarlo alla Trump Tower ?, , eppure i tweet pubblicati dal rapper hanno scatenato le reazioni contrariate non solo della scena hip hop, ma del mondo della musica più in generale. Qualcuno, ...