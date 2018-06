Trump minaccia dazi contro altri 400 miliardi di import dalla Cina

Dazi Trump : sfida o minaccia? "L'Europa ci tuteli di più" : E la prima ha proprio riguardato l'impatto che i Dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump , soprattutto su acciaio e alluminio, avranno sull'economia europea. "La novità dirompente ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Pax coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

G7 - colpo di scena finale. Trump non firma - minaccia dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donald Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...

Soros : 'Trump è minaccia - spero sua presidenza duri poco' : Il presidente Usa Donald Trump "credo sia una minaccia per l'America e il mondo perché non conosce e non capisce i principi dell'economia". Lo ha detto il finanziere George Soros dal palco del Festival dell'Economia di Trento, aggiungendo che la speranza è che la presidenza ...

Trump CANCELLA INCONTRO CON KIM JONG-UN/ Usa - la minaccia nucleare nella lettera per la Corea del Nord : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA INCONTRO con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:21:00 GMT)

De Niro minaccia Trump : "Non ti voglio nei miei ristoranti" : Pesantissimo Robert De Niro contro Trump, il quale durante una recente intervista al Daily Mail ha dichiarato:"Non mi interessa assolutamente sapere cosa gli piace o cosa preferisce, se per caso entrasse in uno dei miei ristoranti me ne andrei all"instante"L'attore premio Oscar ha da sempre mostrato il suo scarso rispetto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, tanto che a qualche mese fa lo ha definito "un cane e maiale".De Niro ...

La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit tra Kim e Trump. Critiche a Pence : "Ignorante" : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni e comportamenti" di Washington. Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, ...

Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

