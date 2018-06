Trump minaccia altri 200 miliardi di dazi sulla Cina

Nuovo scontro sui dazi - Trump minaccia made in China : Donald Trump minaccia nuovi dazi del 10% su altri prodotti made in China per un valore di 200 miliardi di dollari se Pechino replicherà a quelli già decisi da Washington pochi giorni fa. La Cina parla ...

Dazi : Trump minaccia Made in China per altri 200 mld dollari

Dazi : irritazione della Cina : la minaccia di Trump è un ricatto : La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori Dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" in caso di loro attuazione.

Dazi Trump : sfida o minaccia? "L'Europa ci tuteli di più" : E la prima ha proprio riguardato l'impatto che i Dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump , soprattutto su acciaio e alluminio, avranno sull'economia europea. "La novità dirompente ...

Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» : Lo ha twittato di ritorno da Singapore, dopo avere incontrato Kim Jong-un, esagerando un po' con l'ottimismo The post Trump dice che «non c’è più alcuna minaccia nucleare dalla Corea del Nord» appeared first on Il Post.

Pax coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

Summit fra Trump e Kim Jong-Un - Rodman in lacrime : “anche merito mio! Io minacciato di morte perchè…” [VIDEO] : Intervistato dopo il Summit fra Trump e Kim Jong-Un, l’ex cestista dei Chicago Bulls e attuale ‘mediatore’ fra le due nazioni, Dennis Rodman, è scoppiato a piangere in diretta tv Donald Trump e Kim Jong-Un si sono finalmente incontrati. I due leader rispettivamente di USA e Corea del Nord, hanno avuto un colloquio storico, un faccia a faccia che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il merito di questo incontro va dato ...

G7 - colpo di scena finale. Trump non firma - minaccia dazi e attacca Trudeau : è disonesto : colpo di scena a G7 ormai concluso: Donald Trump in una rabbiosa risposta al premier canadese Justin Trudeau che durante la sua conferenza stampa conclusiva del summit aveva criticato i dazi unilaterali americani, ha ritirato nella notte con una decisione-shock la firma degli Usa dal comunicato congiunto che solo poche ore prima era stato a fatica composto dai sette grandi, minacciando altri dazi contro gli alleati. Un G7 falimentare. ...

