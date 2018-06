: Perché #Salvini e i produttori di formaggio stavolta esultano per i dazi di Trump - Agenzia_Italia : Perché #Salvini e i produttori di formaggio stavolta esultano per i dazi di Trump - LaStampa : Pechino risponde a Trump con dazi su 50 miliardi di dollari di “made in Usa” - EnricoLetta : Tanti motivi. Il più concreto? I dazi di #Trump danneggiano soprattutto Italia e Germania, le due economie europee più forti in esportazioni -

Il presidente Usaminaccia di imporre nuovidel 10% suprodotti made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma di aver dato indicazioni al rappresentante per il Commercio Usa di individuare i prodotti cinesi che potrebbero essere gravati dnuove tariffe, nel caso Pechino replicherà, come annunciato, aidecisi da Washington pochi giorni fa su beni cinesi per un ammontare di 50 miliardi di dollari.(Di martedì 19 giugno 2018)